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Евросоюз захотел свой спутниковый интернет как у Илона Маска и готов потратить на него 6,8 млрд евро

Евросоюз захотел свой спутниковый интернет как у Илона Маска и готов потратить на него 6,8 млрд евро

Европейский Союз обнародовал план создания спутниковой системы на низкой околоземной орбите, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет. Она позволит снизить зависимость блока от иностранных компаний и защитить ключевые сервисы связи и данные от внешнего вмешательства.

Стоимость проекта оценивается в 6,8 млрд евро с финансированием как из государственных, так и из частных источников. Еврокомиссия планирует направить на реализацию проекта из своего бюджета 2,4 млрд евро в период с 2022 по 2027 год, остальные средства поступят от стран ЕС, Европейского космического агентства и частных компаний. Эта программа, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Thierry Breton) заявил в понедельник французскому телеканалу BFM, что Европе необходимо иметь собственное созвездие интернет-спутников. По его словам, реализация проекта поможет укрепить кибербезопасность и устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры стран ЕС, обеспечив при этом скоростным широкополосным доступом в интернет жителей Европы и Африки.

В настоящее время в этом сегменте доминирует компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX, которая запустила около 2000 интернет-спутников для группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Компания имеет преимущество перед другими провайдерами благодаря возможности использования для запуска спутников собственных многоразовых ракет.

Основатель компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) тоже планирует создать аналогичную спутниковую систему под названием Project Kuiper.

Конкурентом этих компаний в ЕС может стать стартап OneWeb, который после банкротства выкупило правительство Великобритании. Он теперь является частью консорциума, в который также входят индийский конгломерат Bharti Global, японская группа SoftBank Group Corp. и французский спутниковый оператор Eutelsat SA. OneWeb уже вывел на орбиту две трети начальной фазы развёртывания группировки из 648 спутников.

По материалам 3dnews.ru
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