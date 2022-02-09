Сколько областей в «красной» зоне (таблица)

Как сказано на сайте Минздрава, в «желтой» зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. В «красной» зоне — пять регионов.

В «красной» зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

В «желтой» зоне — Киев, Полтавская и Харьковская области. Все остальные области находятся в «оранжевой» зоне.