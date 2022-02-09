В Кабмине рассчитывают в 2022 году получить от ГП «Антонов» более полумиллиарда гривен

Кабинет министров намерен 16 февраля утвердить финансовый план Государственного предприятия «Антонов» и ожидает, что самолетостроитель в текущем году заработает более 900 миллионов гривен и уплатит государству более полумиллиарда гривен.

Согласно проекту постановления, предприятие за полеты на самолетах, а также другие работы, товары и услуги рассчитывает получить 8386,7 млн гривен.

Чистая прибыль, по расчетам чиновников, планируется в размере 925,8 млн гривен. Уплатить государству антоновцы, по расчетам правительства, должны около 546 миллионов гривен. Капитальные инвестиции предусмотрены в размере 750 млн гривен.

За девять месяцев 2021 года ГП “Антонов” получило 6,26 млрд грн чистого дохода (на 23% больше показателей предыдущего аналогичного периода).

Чистая прибыль, оставшаяся после операционных расходов и уплаты налогов, составила 677 млн грн против 496 млн грн по итогам трех кварталов 2020 года.