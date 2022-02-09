В Украине рыночная цена на электроэнергию в феврале выросла более чем на 10%

Средневзвешенная цена на электроэнергию в феврале 2021 выросла более чем на десять процентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Оператор рынка».
Согласно данным за февраль текущего года, средневзвешенная стоимость акцептованной на РСВ (рынке на сутки вперед) электроэнергии увеличилась на 10,58 процента, до 1 637,98 грн/МВтч (без учета НДС).
Средневзвешенная стоимость купли-продажи на рынке на сутки вперед в Объединенной энергетической системе Украины в феврале 2021 г составила 1 632,56 грн/МВтч (без учета НДС). В Бурштынском энергоострове стоимость электроэнергии в феврале достигла 1 688,13 грн/МВтч (без НДС), что на 1,76 процента выше январского ценника.
На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в феврале составила 1 756,54 грн/МВтч (без НДС), что на 18,12 процента больше, чем в январе, и на 56,1 процента выше стоимости электроэнергии на ВСР за февраль 2020 года.
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