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Приватизация Президент-Отеля: названа стартовая цена

Приватизация Президент-Отеля: названа стартовая цена

Советник по приватизации Президент-Отеля оценил стартовую цену актива почти в 400 млн грн.

Об этом сообщил советник по приватизации Concorde Capital.

А именно, за 100% акций «Президент-Отеля» инвестору придется отдать не менее 390 млн грн.

Оценка производилась с учетом независимой оценки актива, его юридического, налогового и финансового анализа, а также анализа технического состояния гостиницы.

При этом в Concorde Capital ожидают, что в ходе аукциона цена актива может существенно возрасти благодаря конкуренции участников торгов.

Однако, учитывая исторические и прогнозные финансовые показатели гостиницы, а также стоимость государственных заимствований Украины, советник считает, что даже продажа по стартовой цене принесет гораздо большую выгоду для бюджета, чем доходы в виде дивидендов.

В Concorde Capital рекомендуют искать ближайшее окно возможностей для проведения приватизации «Президент-Отеля», ведь гостиница нуждается в значительных инвестициях для модернизации основных средств. Их невозможно осуществить, пока гостиница находится в государственной собственности.

По материалам Економічна Правда
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