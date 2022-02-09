Приватизация Президент-Отеля: названа стартовая цена

Советник по приватизации Президент-Отеля оценил стартовую цену актива почти в 400 млн грн.
Об этом сообщил советник по приватизации Concorde Capital.
А именно, за 100% акций «Президент-Отеля» инвестору придется отдать не менее 390 млн грн.
Оценка производилась с учетом независимой оценки актива, его юридического, налогового и финансового анализа, а также анализа технического состояния гостиницы.
При этом в Concorde Capital ожидают, что в ходе аукциона цена актива может существенно возрасти благодаря конкуренции участников торгов.
Однако, учитывая исторические и прогнозные финансовые показатели гостиницы, а также стоимость государственных заимствований Украины, советник считает, что даже продажа по стартовой цене принесет гораздо большую выгоду для бюджета, чем доходы в виде дивидендов.
В Concorde Capital рекомендуют искать ближайшее окно возможностей для проведения приватизации «Президент-Отеля», ведь гостиница нуждается в значительных инвестициях для модернизации основных средств. Их невозможно осуществить, пока гостиница находится в государственной собственности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три годаВчера, 21:00 - 925 4
В феврале закрылись рекордное количество ФЛП6 ч. назад - 2660 3
Межбанк: доллар неожиданно рухнулВчера, 18:25 - 3586 3
За сутки партнеры приняли решение о помощи Украине почти на $2 миллиарда – МИДВчера, 15:30 - 837 3
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейОколо часа назад - 506 2
Межбанк: доллар неожиданно рухнулВчера, 18:25 - 3586 3
В феврале закрылись рекордное количество ФЛП6 ч. назад - 2660 3
Возмещение ЕСВ: кто может получить компенсациюВчера, 14:04 - 2587
Это классический «черный лебедь»: НБУ о турбулентности на финансовом рынке УкраиныВчера, 15:02 - 2259
Продажи новых авто упали почти вдвое: в топ-20 моделей изменился лидерВчера, 20:01 - 1534
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 808
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3345 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1655
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3803
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1751 2