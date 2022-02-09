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Верховная Рада создала условия для привлечения частных инвестиций в дорожное строительство

Верховная Рада создала условия для привлечения частных инвестиций в дорожное строительство

Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины приняла инициированный Министерством инфраструктуры законопроект №5090.

Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиедателей) в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) и/или концессии.

Теперь государство сможет ежегодно проводить выплаты частному инвестору, предусмотренные договором о ГЧП и/или концессии, из средств Государственного дорожного фонда.

«Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства в части оплаты за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments. Сейчас у нас уже есть 2 пилотных проекта ГЧП – маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк, которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР. Кроме этого, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно», – рассказал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

На данный момент законопроектом предусматривается, что договоры, заключенные в рамках ГЧП, в том числе концессионные договоры, являются долгосрочными – в среднем от 5 до 50 лет. Соответствующие договоры могут предусматривать выполнение финансовых обязательств, в частности проведение платежей частному партнеру, например платы за эксплуатационную готовность, после ввода объекта в эксплуатацию и до конца действия такого договора.

На сегодня государственный партнер (концессиедатель) лишен возможности брать долгосрочные обязательства для выполнения такого договора в связи с ограничениями процесса бюджетообразования.

Отсутствие законодательно закрепленного механизма долгосрочных обязательств сдерживает инвесторов от участия в ГЧП и препятствует увеличению масштабов дорожного строительства.

Законопроект содержит следующие изменения:

  • введены долгосрочные обязательства в рамках ГЧП государственными партнерами (концессиедателями);
  • установлены требования относительно общего ежегодного объема долгосрочных обязательств в рамках ГЧП;
  • предусмотрено направление средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках исполнения договора о ГЧП или концессии;
  • урегулирован механизм уплаты концессионных платежей.

Законопроект также создает дополнительные источники пополнения государственного бюджета Украины, в частности:

  • плата за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более;
  • административные штрафы за правонарушения габаритно-весового контроля (ГВК).
По материалам Finance.UA
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