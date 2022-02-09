Верховная Рада создала условия для привлечения частных инвестиций в дорожное строительство

Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины приняла инициированный Министерством инфраструктуры законопроект №5090.
Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиедателей) в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) и/или концессии.
Теперь государство сможет ежегодно проводить выплаты частному инвестору, предусмотренные договором о ГЧП и/или концессии, из средств Государственного дорожного фонда.
«Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства в части оплаты за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments. Сейчас у нас уже есть 2 пилотных проекта ГЧП – маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк, которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР. Кроме этого, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно», – рассказал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
На данный момент законопроектом предусматривается, что договоры, заключенные в рамках ГЧП, в том числе концессионные договоры, являются долгосрочными – в среднем от 5 до 50 лет. Соответствующие договоры могут предусматривать выполнение финансовых обязательств, в частности проведение платежей частному партнеру, например платы за эксплуатационную готовность, после ввода объекта в эксплуатацию и до конца действия такого договора.
На сегодня государственный партнер (концессиедатель) лишен возможности брать долгосрочные обязательства для выполнения такого договора в связи с ограничениями процесса бюджетообразования.
Отсутствие законодательно закрепленного механизма долгосрочных обязательств сдерживает инвесторов от участия в ГЧП и препятствует увеличению масштабов дорожного строительства.
Законопроект содержит следующие изменения:
Законопроект также создает дополнительные источники пополнения государственного бюджета Украины, в частности:
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