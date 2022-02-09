Межбанк: доллар неожиданно рухнул

Ситуация на украинском валютном рынке снова напоминает сюжет экшена, только с финансовой тематикой.
После активного разогрева рынка на новостях о скором вторжении войск РФ в Украину и нового взлета котировок почти до 28,90 гривен (как уже было в январе на похожих новостях) – со вчерашнего вечера котировки начали быстро откатываться назад.
Причина – более миролюбивая риторика чиновников России и сообщение об отводе войск. И сегодня с утренних 28,48/28,50 гривен к концу сессии курс доллара просел до 28,21/28,23 по Укрдилингу, а по Bloomberg последняя сделка прошла в пределах 28,275 гривен за доллар. То есть котировки просели сразу на 27 копеек за день.
И это при том, что Нацбанк сегодня дважды выходил на рынок с покупкой доллара. В начале он купил через Refinitiv (бывший Reuters) $50 млн по 28,18 гривен, а потом еще выкупал по 28,16 гривен.
То есть, по факту часть игроков в начале и в середине февраля делала ставку на рост курса на военных страхах и зарабатывала на этом. А теперь, когда расклад изменился и психологическое давление на нацвалюту снизилось – они спешат продать валюту по еще высоким уровням котировок, что приводит к ситуативному избытку предложения на рынке и постепенному откату валютных ценников.
Но знаковым в этой ситуации является то, что после быстрого падения котировок и затем выкупа излишка предложения валюты Нацбанком – курс в середине дня уже перестал проседать и началась коррекция.
А это значит, что завтра такого же стремительного провала котировок уже не будет. И произойдет это даже с учетом начала периода бюджетных платежей у клиентов, когда гривна обычно в дефиците и курс сильно не растет.
Таким образом, потенциальным покупателям валюты делать ставку на возврат рынка к уровням в 27,50-27,70 гривен, как еще было в самом начале января этого года – пока явно не стоит.
Ударят эти валютные качели последних дней и на уровень инфляции в стране, так как бизнес уже станет закладывать максимальные курсы последних дней в свои ценники.
В целом же за день курс быстро скатился с 28,48/28,50 гривен до 28,22/28,24 гривнам к 11 часам и до 27,175/27,195 к полудню. После интервенций Нацбанка котировки чуть выросли до 28,205/28,225 к обеду и затем постепенно подросли до 28,21/28,23 к концу дня.
Главные события 15 февраля на валютном рынке:
1) Курс доллара за день опустился с 28,48/28,50 до 28,21/28,23 гривен.
2) Нацбанк выходил сегодня на рынок и купил в начале $50 млн по 28,18 гривен, а затем еще покупал валюту по 28,16 гривен.
3) Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 28,2916 гривны, а официальный курс на 16 февраля 2022 года установлен на уровне 28,2424 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,21 / 28,23
евро – 31,94 / 31,96
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1365 / 1,1367
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