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Bees Airline перегоняет все самолеты за границу

Bees Airline перегоняет все самолеты за границу

Авиакомпания Bees Airline по требованию лизингодателя вынуждена перегнать все свои самолеты за границу из-за риска эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Bees Airline подчеркнула, что лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов за пределы Украины несмотря на продление действия страховых полисов, выделение средств из бюджета для обеспечения безопасности полетов и отсутствие запрета от Госавиаслужбы.

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“14 февраля мы были вынуждены произвести перегон одного самолета в м. Монпелье (Франция) и сегодня-завтра должны перегнать остальные самолеты”, – говорится в заявлении.

Авиакомпания отмечает, что, по данным лизингодателя, такие требования – временные и вынужденные. Самолеты будут возвращены после “деэскалации ситуации, связанной с военными рисками”.

Несмотря на это Bees Airline продолжает выполнять рейсы из международных аэропортов “Киев”, “Борисполь”, “Львов” и “Одесса”. В компании добавили, что форс-мажорные обстоятельства могут повлечь за собой задержки и изменения в расписании рейсов.

Если изменения расписания не устраивают пассажира, авиакомпания готова предложить изменение даты вылета без дополнительных уплат.

По материалам Економічна Правда
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