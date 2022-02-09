ВР предлагает отказаться от разделения нотариусов на государственных и частных

Верховная Рада Украины предлагает усовершенствовать вопрос регулирования нотариальной деятельности, отказаться от разделения на государственных и частных нотариусов и закрепить единый статус нотариата в Украине.
Соответствующий законопроект 5644 ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования нотариальной деятельности” поддержали в первом чтении 355 народных депутатов.
Законопроект предлагает немало изменений, которые касаются нотариата непосредственно, а также корпоративных вопросов ведения бизнеса.
В частности, законопроект предусматривает ликвидацию разделения нотариата на государственных и частных нотариусов, как это существует в обычной практике европейских стран, устанавливает определение нотариальной деятельности и ее основы, уточняет положения относительно регулирования такой деятельности, а также предусматривает ведение Единого реестра нотариусов. Кроме этого, документ регулирует вопросы деятельности органов профессионального саморегулирования нотариата.
Изменения, предложенные в законопроекте, среди прочего, направлены на осовременивание деятельности нотариуса, в частности предусматривают наличие квалифицированной электронной подписи, ведение электронной системы нотариата.
Согласно документу в перечне нотариальных действий, совершаемых нотариусами, должны появиться: заверение бумажной или электронной копии бумажного документа или выписки из него; заверение бумажной копии электронного документа; установление факта родственных отношений между физическими лицами; установление факта принадлежности правоустанавливающих документов лицу и пр.
Документ предусматривает, что нотариусы будут обязаны иметь квалифицированную электронную подпись, вести отчетность и подавать ее в электронной системе, все свои действия регистрировать в специальном реестре.
Авторы законопроекта убеждены, что принятие этого документа в целом будет способствовать увеличению доступности базовых нотариальных действий для социально уязвимых слоев населения. А предусмотренное в документе внедрение электронной системы нотариата позволит автоматизировать ряд процессов и обеспечить надежность, защиту нотариального документа от подделки.
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