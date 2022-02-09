Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужны

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа, имеют право на государственное денежное пособие (социальную пенсию).

Социальная пенсия выплачивается до тех пор, пока человек приобретает право о пенсии. На нее имеют право те, у кого на момент оформления социальных выплат есть не менее 15 лет страхового стажа.

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Временное пособие назначается с учетом имущественного положения человека и среднемесячного совокупного дохода его семьи.

Социальная пенсия (временная государственная социальная помощь) не назначается людям, которые:

продолжают работать или имеют какой-то другой доход;

имеют членов семьи, которые в течение предыдущего года совершили покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

имеющие в семейном владении больше одного дома/квартиры (общей площадью жилья более 21 м² на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 м² на семью) или автомобиль;

имеют среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за последние полгода более 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2022 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне: 1934 грн — с 1 января 2027 грн — с 1 июля, 2093 грн — с 1 декабря.

Для назначения социальной помощи человеку нужно обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания и подать такие документы:

заявление с предъявлением документа, удостоверяющего личность пенсионера;

индивидуальный налоговый номер заявителя;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в органах ПФУ по запросу пенсионера в течение 5 рабочих дней);

по запросу пенсионера в течение 5 рабочих дней); декларацию о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения по вопросу назначения пособия;

копию решения об установлении опеки (в случае признания лица недееспособным);

копию удостоверения беженца или временного вида на жительство;

справку о составе семьи, выданную уполномоченным органом по месту жительства, в частности органом местного самоуправления.

Если социальная пенсия оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, тогда еще нужна справка о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Государственное денежное пособие выплачивается в размере, который составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.