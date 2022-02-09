Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужны

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа, имеют право на государственное денежное пособие (социальную пенсию).
Социальная пенсия выплачивается до тех пор, пока человек приобретает право о пенсии. На нее имеют право те, у кого на момент оформления социальных выплат есть не менее 15 лет страхового стажа.
Читайте также: Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта
Временное пособие назначается с учетом имущественного положения человека и среднемесячного совокупного дохода его семьи.
Социальная пенсия (временная государственная социальная помощь) не назначается людям, которые:
В 2022 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне: 1934 грн — с 1 января 2027 грн — с 1 июля, 2093 грн — с 1 декабря.
Для назначения социальной помощи человеку нужно обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания и подать такие документы:
Если социальная пенсия оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, тогда еще нужна справка о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.
Государственное денежное пособие выплачивается в размере, который составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычиВчера, 17:36 - 461 7
Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет (инфографика)Вчера, 10:10 - 1023 7
Украина может снизить НДС на отдельные продукты питанияВчера, 13:32 - 917 6
Льготы и субсидии будут назначать по новым правиламВчера, 11:05 - 9913 6
Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условиеВчера, 18:33 - 627 3
Льготы и субсидии будут назначать по новым правиламВчера, 11:05 - 9913 6
Стало известно, когда украинцы получат первые ипотечные кредиты под 5%Вчера, 11:35 - 2085 2
Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиковВчера, 14:03 - 1504 1
Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет (инфографика)Вчера, 10:10 - 1023 7
Как менялась стоимость квартир в крупных городах в 2022 году (инфографика)Вчера, 16:00 - 995
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1024
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3704 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1768
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4051 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1855 2