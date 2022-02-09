Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей

Yasno объявила о изменении стоимости зарядки на станциях сети, пишет autogeek.
Сколько теперь стоит зарядиться:
В компании отметили, что тарифы сети по-прежнему остаются прозрачными.
Как сэкономить? В Yasno отметили, что в специальном мобильном приложении дополнительно запускается новая функция «Подписки», что позволяет экономить постоянным клиентам.
Оформить подписку “скидка 10% на DC” можно будет уже с 16 февраля. Это позволит экономить 10% на быстрой зарядке CHAdeMO и CCS. Срок действия подписки – один месяц, начиная со дня активации в приложении. Стоимость услуги подписки – 300 грн в месяц.
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После оформления подписки в приложении E-mobility Yasno будут отображаться тарифы с учетом скидки для каждого зарядного порта.
При этом подписка не суммируется с другими акционными предложениями и скидками, а также не распространяется на зарядку на портах переменного тока Type 2.
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