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Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей

Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей

Yasno объявила о изменении стоимости зарядки на станциях сети, пишет autogeek.

Сколько теперь стоит зарядиться:

  • отныне на быстрых портах CCS Combo 2 и CHAdeMO стоимость зарядки составит 10,50 грн/кВт⋅ч;
  • а на ускоренном порту Type 2 – 6,50 грн/кВт⋅ч.

В компании отметили, что тарифы сети по-прежнему остаются прозрачными.

Как сэкономить? В Yasno отметили, что в специальном мобильном приложении дополнительно запускается новая функция «Подписки», что позволяет экономить постоянным клиентам.

Оформить подписку “скидка 10% на DC” можно будет уже с 16 февраля. Это позволит экономить 10% на быстрой зарядке CHAdeMO и CCS. Срок действия подписки – один месяц, начиная со дня активации в приложении. Стоимость услуги подписки – 300 грн в месяц.

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После оформления подписки в приложении E-mobility Yasno будут отображаться тарифы с учетом скидки для каждого зарядного порта.

При этом подписка не суммируется с другими акционными предложениями и скидками, а также не распространяется на зарядку на портах переменного тока Type 2.

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По материалам Autogeek
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