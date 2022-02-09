По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,013 млн грн и 40,720 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 30), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,20-28,22 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 78,733 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
32,0000 – 37 777
28,4000 – 10 000
28,2000 – 20 000
28,2000 – 101 000
28,1800 – 55 333
28,1800 – 55 999
28,1800 – 45 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1800 – 99 000
28,2000 – 20 000
28,2000 – 10 000
28,2200 – 55 555
28,2200 – 34 999
28,2200 – 55 555
28,2200 – 111 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2591 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2401 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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