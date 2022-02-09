По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,013 млн грн и 40,720 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 30), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,20-28,22 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 78,733 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

32,0000 – 37 777

28,4000 – 10 000

28,2000 – 20 000

28,2000 – 101 000

28,1800 – 55 333

28,1800 – 55 999

28,1800 – 45 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1800 – 99 000

28,2000 – 20 000

28,2000 – 10 000

28,2200 – 55 555

28,2200 – 34 999

28,2200 – 55 555

28,2200 – 111 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2591 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2401 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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