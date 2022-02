В пустыне Чили запустили телескоп для создания NFT

14 февраля компания MerkleBot запустила в чилийской пустыне Атакама автономный телескоп с удаленным доступом для создания снимков и NFT-открыток. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Для работы с телескопом пользователю требуется плагин polkadot.js. Телескоп запускается по транзакции и выпускает NFT на платформе RMRK Singular в сети Kusama. Расчет происходит в стейблкоине STRGZN. Стоимость одного снимка – 25 STRGZN.

«Телескоп позволяет наблюдать глубокий космос, а его размещение в пустыне дает возможность получить наилучшие снимки без засветки неба от городов», – отметили представители MerkleBot.

Телескоп работает ежедневно с 05:00 до 12:00 по МСК.

«Доступность телескопа зависит от погодных условий в Чили во время вашего запроса. Это ограничивает количество NFT, которые могут быть физически выпущены», – добавили разработчики.

В проекте принимает участие команда Робономики. В течение 2022 года они планируют запустить полноценное приложение.

