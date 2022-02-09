В пустыне Чили запустили телескоп для создания NFT

14 февраля компания MerkleBot запустила в чилийской пустыне Атакама автономный телескоп с удаленным доступом для создания снимков и NFT-открыток. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.
Для работы с телескопом пользователю требуется плагин polkadot.js. Телескоп запускается по транзакции и выпускает NFT на платформе RMRK Singular в сети Kusama. Расчет происходит в стейблкоине STRGZN. Стоимость одного снимка – 25 STRGZN.
«Телескоп позволяет наблюдать глубокий космос, а его размещение в пустыне дает возможность получить наилучшие снимки без засветки неба от городов», – отметили представители MerkleBot.
Телескоп работает ежедневно с 05:00 до 12:00 по МСК.
«Доступность телескопа зависит от погодных условий в Чили во время вашего запроса. Это ограничивает количество NFT, которые могут быть физически выпущены», – добавили разработчики.
В проекте принимает участие команда Робономики. В течение 2022 года они планируют запустить полноценное приложение.
Happy #ValentinesDay ❤️— MerkleBot (@MerkleB0t) February 14, 2022
Nothing is more #romantic than our #universe and we are happy that starting today the telescope in #Atacama Desert is minting NFTs of deep space every night (subject to weather) 🌌
Visit our website to buy your #space #NFT:https://t.co/oDEykQN8KJ pic.twitter.com/bZYLXbl4PE
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