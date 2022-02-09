lifecell запустил услугу «Второй номер», которая позволяет скрывать основной номер в интернете

15 февраля оператор мобильной связи lifecell сообщил о запуске новой услуги «Второй номер» — его можно использовать вместо основного для продажи товаров на маркетплейсах, заведения временных рабочих контактов, аккаунтов в соцсетях или новых знакомств.
«Второй номер» ― услуга, которая поможет сохранить конфиденциальность основного номера телефона. Собеседники будут видеть только второй номер во время разговора или общения через SMS и в мессенджерах. Сейчас она доступна для абонентов, которые обслуживаются по условиям подписки.
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Удобство заключается в том, что для этого номера не нужна вторая физическая SIM-карта. Двумя номерами можно пользоваться на SIM-карте основного номера.
Как это работает:
Абонент может заказать один временный номер. После отключения он перестает быть активным. По желанию можно включить себе другой временный номер.
Как заказать услугу? Подключение или отключение «Второго номера» проводится с помощью специального USSD-кода ― *878#.
Стоимость заказа услуги составляет 30 грн на 30 дней. После истечения этого срока абонент может снова оплатить пользование услугой на 30 дней или действовать дневная тарификация в размере 1,5 грн. Списание минут и SMS по услуге «Второй номер» производится со счета основного номера.
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