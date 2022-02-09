lifecell запустил услугу «Второй номер», которая позволяет скрывать основной номер в интернете

15 февраля оператор мобильной связи lifecell сообщил о запуске новой услуги «Второй номер» — его можно использовать вместо основного для продажи товаров на маркетплейсах, заведения временных рабочих контактов, аккаунтов в соцсетях или новых знакомств.

«Второй номер» ― услуга, которая поможет сохранить конфиденциальность основного номера телефона. Собеседники будут видеть только второй номер во время разговора или общения через SMS и в мессенджерах. Сейчас она доступна для абонентов, которые обслуживаются по условиям подписки.

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Удобство заключается в том, что для этого номера не нужна вторая физическая SIM-карта. Двумя номерами можно пользоваться на SIM-карте основного номера.

Как это работает:

для совершения звонка со второго номера надо набрать 878 перед кодом оператора;

аналогично, если во время входящего звонка абонент видит перед кодом оператора 878, это означает, что ему звонят на второй номер.

Абонент может заказать один временный номер. После отключения он перестает быть активным. По желанию можно включить себе другой временный номер.

Как заказать услугу? Подключение или отключение «Второго номера» проводится с помощью специального USSD-кода ― *878#.

Стоимость заказа услуги составляет 30 грн на 30 дней. После истечения этого срока абонент может снова оплатить пользование услугой на 30 дней или действовать дневная тарификация в размере 1,5 грн. Списание минут и SMS по услуге «Второй номер» производится со счета основного номера.