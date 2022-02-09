Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты в Украину

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила пассажирам, которые хотели лететь в Украину, бесплатно изменить бронирование или вернуть деньги за билеты. Сделать это можно до 28 февраля.

Кого это касается? Речь идет о тех, кто бронировал рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с ​​13 по 28 февраля 2022 года. Так, пассажиры получили дополнительные права на изменение и возмещение.

«В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, которые прибывают в Украину с ​​13 февраля по 28 февраля 2022 года, получили дополнительные права на изменение и возмещение», — говорится в сообщении.

Условия для изменения бронирования:

право на перебронирование бесплатно (при условии, что новый рейс назначен для того же маршрута и салона), если запрашиваемая дата полета не позднее 31.03.2022;

изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета;

срок действия билетов может быть продлен до 31.03.2022 без каких-либо сборов или штрафов (изменение на открытый билет).

Что известно о возврате средств:

неиспользованные билеты можно вернуть;

за частично использованные билеты (билеты на поездки, которые не были завершены) возвращается только неиспользованная часть билета.

Обратите внимание! Изменить билеты и вернуть средства можно через офисы продажи Turkish Airlines, колл-центр и агентства, у которых был приобретен билет.

Справка Finance.ua:

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины;

самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Мадейра — Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя;