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Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты в Украину

Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты в Украину

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила пассажирам, которые хотели лететь в Украину, бесплатно изменить бронирование или вернуть деньги за билеты. Сделать это можно до 28 февраля.

Кого это касается? Речь идет о тех, кто бронировал рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с ​​13 по 28 февраля 2022 года. Так, пассажиры получили дополнительные права на изменение и возмещение.

«В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, которые прибывают в Украину с ​​13 февраля по 28 февраля 2022 года, получили дополнительные права на изменение и возмещение», — говорится в сообщении.

Условия для изменения бронирования:

  • право на перебронирование бесплатно (при условии, что новый рейс назначен для того же маршрута и салона), если запрашиваемая дата полета не позднее 31.03.2022;
  • изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета;
  • срок действия билетов может быть продлен до 31.03.2022 без каких-либо сборов или штрафов (изменение на открытый билет).

Что известно о возврате средств:

  • неиспользованные билеты можно вернуть;
  • за частично использованные билеты (билеты на поездки, которые не были завершены) возвращается только неиспользованная часть билета.

Обратите внимание! Изменить билеты и вернуть средства можно через офисы продажи Turkish Airlines, колл-центр и агентства, у которых был приобретен билет.

Справка Finance.ua:

  • 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины;
  • самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Мадейра — Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя;
  • в Украэрорухе заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.
По материалам Finance.UA
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