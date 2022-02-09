SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС

12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.
Как отмечается, владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев из-за требований лизингодателя был вынужден совершить посадку не в Украине.
«Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфер 175 пассажиров автобусами в Киев», — сообщили в авиакомпании.
Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне — чтобы авиакомпании имели возможности продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений.
«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, — отмечает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp. — Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем разрешения ситуации».
Также 12 февраля поступила информация от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном прекращении покрытия военных рисков в авиастраховании — в воздушном пространстве Украины.
Отмена покрытия военных рисков должна начать действовать уже с понедельника, 14 февраля.
Речь идет о том, что если в результате военных действий в Украине гипотетически пострадает самолет, то страховая компания и перестраховщики отказываются покрывать этот ущерб. Аналогично они не будут покрывать риски, если вдруг самолет будет сбит в ходе военных действий и упадет на жилой дом, город, завод, чем причинит ущерб третьим лицам.
Именно из-за этого лизингодатели, предоставляющие самолеты в пользование авиаперевозчикам, могут потребовать вывести воздушные суда за пределы территории, которая считается опасной.
Как отметил в комментарии Фактам ICTV глава Госавиаслужбы Александр Бильчук, массовой отмены рейсов не наблюдается.
«Небо над Украиной остается открытым. Действительно, на рынке страховых услуг существуют некоторые колебания, но я думаю, что в ближайшее время эта ситуация стабилизируется, все будет в порядке. Массового оттока или прекращения рейсов нет. Никаких оснований для каких-то переживаний не существует, — отметил Бильчук.
Что говорят власти
Министерство инфраструктуры Украины обнародовало заявление, что информация о закрытии украинского воздушного пространства не соответствует действительности.
В министерстве отметили: небо над Украиной остается открытым, а Киев работает над предотвращением рисков для авиаперевозчиков.
По данным министерства, большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений. Речь идет о 29 иностранных авиакомпаниях, выполняющих полеты из 34 стран мира.
В Мининфраструктуры также признали, что у некоторых авиаперевозчиков возникли трудности в сфере страхования. В ведомстве заверили, что государство поддержит авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии.
Из-за ситуации с авиаперевозчиками Кабинет министров Украины в воскресенье, 13 февраля, собрался на срочное заседание. На нем рассмотрели проекты правительственных решений, которые должны помочь авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.
Правительство решило выделить 16,6 млрд грн для обеспечения бесперебойности и безопасности авиаперелетов в воздушном пространстве Украины.
Средства будут выделены Мининфраструктуры из резервного фонда госбюджета. Их направят на финансовые гарантии для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.
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