Межбанк: чего ждать от валюты в это неспокойное время

Вторник продолжит тенденции этой недели и будет очень напряженным на валютном рынке. Противостояние интересов желающих заработать на страхах военных действий и Нацбанка, а также части местных игроков – продолжится.
НБУ надо показать, что ситуация контролируема. И он вчера частично это доказал, проводя интервенции практически весь день. И сбил этим нарастающий ажиотаж. Желающим заработать спекулянтам, а также экспортерам – ситуация роста котировок и нестабильности всего валютного рынка сейчас выгодна. Поэтому от разгона котировок спекулянтами – в конечном итоге пока выиграли экспортеры. Впереди налоговый период и гривна им нужна. И они не против получения приятного бонуса в виде взлетов котировок.
Среди покупателей сейчас разброд и шатание. Самые нервные накупились вчера доллара по 28,70 гривен и выше. И теперь, после проседания курса к вечеру почти на 20 копеек они задумались – не поторопились ли с покупками. Это позитив для гривны, так как снижает психологическое давление на курс нацвалюты и частично даже позволит при удачном развитии событий понизить котировки и далее. С другой стороны – часть нерезидентов все же паникует и снова продает свои ОВГЗ и выходит в валюту. Их покупки не столь значительны, как были в январе, но все же оказывают негативное влияние на курс.
Сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ будет слабым и не окажет в данной ситуации поддержки гривне. Из-за отсутствия интереса к облигациям, чиновники оставили к предложению только бумаги на 147 и на 336 дней. Покупать их сегодня будут только госбанки и может быть в небольших суммах – местные финучреждения с отечественным капиталом. Остальные будут выжидать. По нашим прогнозам, будет продано ОВГЗ на 2,3-4 млрд гривен максимум с доходностью от 11,5% до 13% годовых. Эти результаты не окажут существенного влияния на валютный рынок. Нерезидентам сейчас не до покупок новых бумаг.
Ключевые факторы, которые будут во вторник влиять на курсовой тренд:
Попытки максимально вздернуть курс пока продолжатся. И от того, насколько на это все станут “вестись” покупатели, во многом и будет зависеть стоимость, по которой они в целом и будут покупать валюту. Не поддадутся ажиотажу – котировки постепенно начнут снижаться. Начнут лихорадочно скупать всю валюту – спекулянты подтянут их к цели в 28,70-29 гривен. Мнение Finance.ua покупателям надо твердо держать оборону и не идти на покупку дорогого доллара. Впереди налоговый период и дефицит гривны сработает в пользу самых стойких из покупателей.
Нацбанку снова придется сегодня выходить на рынок с интервенциями, чтобы не допустить спекулятивной раскачки курса. Применять он в основном будет формат запроса лучшего курса, который более эффективно сбивает рост котировок на ажиотажном рынке с меньшими потерями резервов для регулятора. Хотя начать интервенции он может и продажей по единому курсу в пределах $30-50 млн, чтобы дать изначальный ориентир рынку по котировкам на этот день.
Статистика торгов во вторник при новых интервенциях Нацбанка по нашим прогнозам будет находиться в пределах 480-630 сделок при общей сумме операций в пределах до $240-380 млн.
День пройдет в достаточно напряженном формате с частыми сменами тренда по курсу в моменты выхода крупных игроков.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 15 февраля будут в достаточно широких пределах: доллар — коридор 28,25-28,70 грн, евро — коридор 32,05-32,45 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,43 / 28,45
евро – 31,23 / 32,25
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