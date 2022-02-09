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Миллиардер из США выкупил у SpaceX три полета в космос

Миллиардер из США выкупил у SpaceX три полета в космос

Американский миллиардер Джаред Айзекман, который летал на околоземную орбиту на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках полностью гражданской трехдневной космической миссии Inspiration4, решил снова воспользоваться услугами компании Илона Маска. Он выкупил три будущих космических запуска SpaceX, которые будут проводиться в рамках программы, получившей название Polaris, пишет 3DNews.

Айзекман является владельцем платежного сервиса Shift4 Payments. Он полностью оплатил космический запуск SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4 и стал его непосредственным участником в сентябре прошлого года.

Вместе с ним в трехдневный полет на низкую околоземную орбиту отправились врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, профессор геологии Сиан Проктор, а также сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Согласно официальному сайту проекта Polaris, первые два запуска предусматривают отправку космических кораблей Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую когда-либо поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полетов.

На конечном этапе Polaris предполагает первый полет корабля Starship с людьми на борту.

За все три миссии заплатил Айзекман.

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В рамках первой миссии, получившей название Polaris Dawn, Айзекман сам планирует подняться на борт Crew Dragon. Вместе с ним в полет отправятся два сотрудника SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, а также бывший пилот ВВС США Скотт Потит, который был руководителем миссии Inspiration4. Они проведут пять дней на орбите.

Экипаж протестирует спутниковую связь Starlink и попытается выйти в открытый космос. В случае успеха, это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Миссию планируется запустить в конце 2022 года.

Задачей этого полета также будет сбор информации о том, как организм человека откликается на радиационный пояс Ван Аллена – участок ближайшего космического пространства возле нашей планеты, который имеет вид кольца. На нем находятся гигантские потоки электронов и протонов, удерживаемых магнитным полем Земли. Подробнее о двух других миссиях обещают рассказать позже.

Напомним, Илон Маск рассказал, что через 2-3 года стоимость доставки груза на орбиту снизится в 78 раз, что сделает реальным строительство колонии людей на Марсе.

По материалам Mind
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