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США выделят Украине до миллиарда долларов кредитных гарантий

США выделят Украине до миллиарда долларов кредитных гарантий

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине заем в размере до $1 млрд кредитных гарантий, чтобы помочь украинской экономике.

Об этом сообщает Reuters.

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«Это предложение (…) позволит Украине обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для ее народа перед лицом дестабилизирующего поведения России», – заявил Блинкен.

Он добавил, что прочное партнерство между Украиной, МВФ и другими финансовыми институтами, а также экономически успешными странами может помочь в этой цели.

По материалам Укринформ
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