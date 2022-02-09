США выделят Украине до миллиарда долларов кредитных гарантий

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине заем в размере до $1 млрд кредитных гарантий, чтобы помочь украинской экономике.
Об этом сообщает Reuters.
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«Это предложение (…) позволит Украине обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для ее народа перед лицом дестабилизирующего поведения России», – заявил Блинкен.
Он добавил, что прочное партнерство между Украиной, МВФ и другими финансовыми институтами, а также экономически успешными странами может помочь в этой цели.
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