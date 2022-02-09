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Межбанк: валютные качели в самом разгаре

Межбанк: валютные качели в самом разгаре

Любит наш народ потрепать себе нервы. Причем, начиная от политики и того, кто из депутатов с кем подрался, до новостного фона по потенциальной агрессии РФ.

Многие из политиков в целях самопиара с серьезным выражением лица обсуждают военные действия в стране и что враг не пройдет, но при этом предпочитают отправлять свои семьи в западные области или заграницу. А истинные патриоты просто молча делают свое дело и помогают той же армии материально и конкретными делами. И делают это лучше, чем десятки лозунгов и зарабатывание себе политических очков. Подобное происходило сегодня и на валютном рынке.

В понедельник с самого утра на негативных новостях по поводу якобы скорой агрессии России – межбанк стартовал сразу с уровней 28,70/28,72 гривны за доллар, то есть на 66 копеек выше уровня закрытия прошлой пятницы.

Весь удар этого ажиотажа принял на себя Нацбанк. Он уже до 10 утра активно закрывал заявки покупателей. В самом начале продал $30 млн по 28,30 гривен, а затем практически всю активную фазу сессии продавал валюту в формате запроса лучшего курса и закрывал самые дорогие заявки.

В итоге ближе к 11 часам котировки начали резко откатываться и достигли уровня 28,47/28,52. И затем до обеда уже шла коррекция в пределах коридора от 28,52-28,55/28,56-28,57 гривен до 13 часов. Объем сделок к этому моменту уже превысил $450 млн, что указывает на нешуточные страсти на межбанке.

После обеда котировки активные продажи регулятора сделали свое дело – спрос начал снижаться, а предложение начало постепенно расти. Кто-то из клиентов-продавцов , увидев проседание курса решил не терять и вышел на торги с продажей валюты, а кто-то и активно спекулировал.

В итоге к 15 часам доллар уже котировался в пределах 28,51/28,53 гривен, к 16 часам курс просел до 28,46/28,48 гривен. Завершилась сессия по Укрдилингу на отметке 28,495/28,515 гривен, а по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,485.

Рынок несколько успокоился, хотя все понимают, что спекулятивные попытки покачать курс завтра еще продолжатся. Нацбанк сегодня достойно выдержал весь этот психологический и экономический натиск, хотя по разным оценкам наблюдателей и продал не менее $300-350 млн.

Теперь по дню еще остается интрига в части решений заседания ФРС США, от которого очень зависит поведение пары евро/доллар. Но это уже отразится на курсе евро относительно гривны только в завтрашних котировках.

Главные события 14 февраля на валютном рынке:

1) Доллар на старте на негативных новостях взлетел сразу на 66 копеек до 28,70/28,72 гривен, а потом постепенно опустился до 28,495/28,515 к концу дня.

2) Нацбанк выходил сегодня на рынок глобально дважды. В самом начале продал $30 млн по 28,30 гривен, а затем продавал валюту всю активную фазу торгов через запрос лучшего курса и закрывал самые дорогие заявки.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,5465 гривны, а официальный курс на 15 февраля 2022 года установлен на уровне 28,5355 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,49 / 28,51
евро – 31,25 / 32,27

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1300 / 1,1301

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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