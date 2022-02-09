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Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников

Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников

Согласно обновлённым данным Евростата, в 2020 году в Европейском союзе на долю возобновляемых источников энергии в среднем пришлось 23 % от общего объёма энергии, использованной для отопления и охлаждения помещений. Использование источников ВИЭ для этих нужд в ЕС неуклонно растёт. В 2004 году для отопления и охлаждения помещений на долю ВИЭ приходилось 12 % от потреблённой энергии, а в 2019 году уже 22 %.

Уровень и рост потребления энергии из возобновляемых источников для отопления и кондиционирования аналогичны тому, который наблюдается для сферы выработки ВИЭ в ЕС. В частности, в 2004 году на долю возобновляемых источников в ЕС пришлось 10 % от общей выработки энергии, а в 2020 году – 22 %.

Среди государств-членов выделяется Швеция, где две трети энергии (66 %), используемой для отопления и охлаждения в 2020 году, было получено из возобновляемых источников – в основном из биомассы и тепловых насосов. Эстония и Финляндия (каждая – по 58 %), Латвия (57 %), Дания (51 %) и Литва (50 %) следуют примеру Швеции, где более половины энергии для отопления и кондиционирования поступает из возобновляемых источников.

В Эстонии и Литве доля возобновляемых источников энергии в отоплении и охлаждении, соответственно, на 29 и 24 процентных пункта выше, чем общая доля ВИЭ в каждой из них. Это самая высокая разница среди всех стран ЕС. Где эти страны закупают излишки выработанной возобновляемыми источниками энергии на тепло и охлаждение, не уточняется. Также особняком идёт Исландия, где ВИЭ для отопления и охлаждения используется на 80 % (в основном за счёт геотермальной энергии).

Наименьший вклад в отопление и охлаждение в возобновляемые источники ЕС вносят в Ирландии (6 %), Нидерландах и Бельгии (в каждой – по 8 %). При этом доля вырабатываемой в этих странах энергии из возобновляемых источников выше, соответственно, на 6 % и 5 %. Возможно в этом кроются те излишки ВИЭ или их часть, которые поставляются Эстонии и Литве для использования в сфере отопления и охлаждения помещений.


Инфографика: Евростат

По материалам BIN
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