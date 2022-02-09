Как получить льготу по уплате налога за землю и на недвижимость

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что для подтверждения права на льготу по плате за землю и недвижимость необходимо подать заявление и документы.

Как разъясняют в Главном управлении ГНС в Черновицкой области, ежегодно собственникам недвижимого имущества и земельных участков начисляются налоги, которые устанавливаются решениями сельского, поселкового или городского советов. Органы местного самоуправления также имеют право определять перечень льготных категорий населения по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка или земельной платы.

Ознакомиться с решениями муниципальных органов и проверить, человек имеет право на льготу или нет, можно на сайте соответствующей территориальной общины. Ведь для того чтобы специалисты налоговой службы края, начисляя вышеуказанные налоги, применили льготу, гражданам необходимо обратиться с соответствующими заявлениями о применении льготы в налоговые инспекции по месту регистрации.

К заявлению необходимо приобщить соответствующие документы, подтверждающие принадлежность лица к льготной категории, при необходимости граждане могут провести сверку начисленных сумм.

В налоговой службе отмечают, что освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в рамках предельных норм.

Справка Finance.ua: