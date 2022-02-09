0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 142 0

Как получить льготу по уплате налога за землю и на недвижимость

Как получить льготу по уплате налога за землю и на недвижимость

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что для подтверждения права на льготу по плате за землю и недвижимость необходимо подать заявление и документы.

Как разъясняют в Главном управлении ГНС в Черновицкой области, ежегодно собственникам недвижимого имущества и земельных участков начисляются налоги, которые устанавливаются решениями сельского, поселкового или городского советов. Органы местного самоуправления также имеют право определять перечень льготных категорий населения по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка или земельной платы.

Ознакомиться с решениями муниципальных органов и проверить, человек имеет право на льготу или нет, можно на сайте соответствующей территориальной общины. Ведь для того чтобы специалисты налоговой службы края, начисляя вышеуказанные налоги, применили льготу, гражданам необходимо обратиться с соответствующими заявлениями о применении льготы в налоговые инспекции по месту регистрации.

К заявлению необходимо приобщить соответствующие документы, подтверждающие принадлежность лица к льготной категории, при необходимости граждане могут провести сверку начисленных сумм.

В налоговой службе отмечают, что освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в рамках предельных норм.

Справка Finance.ua:

  • принятый недавно Верховной Радой «ресурсный» законопроект предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности, вводит минимальное налоговое обязательство для собственников земельных паев.

Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.