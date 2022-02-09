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День финансов: о весеннем повышении пенсий для работающих пенсионеров и новых единицах в платежках

День финансов: о весеннем повышении пенсий для работающих пенсионеров и новых единицах в платежках

Понедельник, 14 февраля. В связи с непростым (а порой и вовсе паническим) информационным фоном все больше хочется писать о любви. Особенно в эту дату.

О любви к людям почтенного возраста. В Украине с 1 апреля проведут автоматическое повышение пенсий тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Само повышение произойдет в июле «задним числом». То есть выплаты поднимут с 1 апреля, но так как до июля у Пенсионного фонда не будет данных о стаже, сделают они это только летом. Размеры прибавки будут индивидуальными. Отметим, всего в Украине 2,6 млн работающих пенсионеров.

  • Кстати, после анонса Президентом Украины программы «єСмартфон» (в рамках которой люди старше 60 лет смогут получить смартфон) у украинцев появилось немало вопросов. Министерство цифровой трансформации предоставило ответы: объяснило, что и как будет работать.

О любви к депозитам и котикам. В 2021 г. номинальный объем средств физических лиц в банках увеличился на 44,5 млрд (+6,5%), превысив 727 млрд грн. При этом декабрьский прирост составил 27 млрд грн. Учитывая ревальвацию гривны в прошлом году, реальный прирост больше на 10 млрд грн. Максимальный прирост привлечений от населения продемонстрировал Универсал Банк, на балансе которого работает monobank. На втором месте – Райффайзен Банк, который платит на треть меньше, чем mono, и находится в процессе цифровой трансформации.

О любви к национальному блюду. За год стоимость борща в Украине выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от экспертов BRDO. В феврале 2022 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года, когда борщ обходился в 62,06 грн. Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени.

О «любви» к энергоединицам уже с мая. Украинцам в мае 2022 года начнут приходить обновленные платежки за газ. Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях будут указываться не “кубы”, а энергоединицы.

О любви к телефонам. Составлен рейтинг самых популярных мобильных телефонов 21 века. Он не изобилует привычными нам уже много лет смартфонами – топ плотно оккупировали культовые звонилки, а правит бал легендарная финская Nokia. Правда, без айфона все же не обошлось, на второй строчке топа самый массовый смартфон в истории Apple.

P.s. Этот День финансов мы хотим завершить словами с вкладыша одной очень популярной жевательной резинки: «Любовь – это что-то, во что стоит вкладывать». Давайте об этом не забывать!

Всем любви, добра и спокойствия!

По материалам Finance.UA
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