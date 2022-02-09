День финансов: о весеннем повышении пенсий для работающих пенсионеров и новых единицах в платежках

Понедельник, 14 февраля. В связи с непростым (а порой и вовсе паническим) информационным фоном все больше хочется писать о любви. Особенно в эту дату.
О любви к людям почтенного возраста. В Украине с 1 апреля проведут автоматическое повышение пенсий тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Само повышение произойдет в июле «задним числом». То есть выплаты поднимут с 1 апреля, но так как до июля у Пенсионного фонда не будет данных о стаже, сделают они это только летом. Размеры прибавки будут индивидуальными. Отметим, всего в Украине 2,6 млн работающих пенсионеров.
О любви к депозитам и котикам. В 2021 г. номинальный объем средств физических лиц в банках увеличился на 44,5 млрд (+6,5%), превысив 727 млрд грн. При этом декабрьский прирост составил 27 млрд грн. Учитывая ревальвацию гривны в прошлом году, реальный прирост больше на 10 млрд грн. Максимальный прирост привлечений от населения продемонстрировал Универсал Банк, на балансе которого работает monobank. На втором месте – Райффайзен Банк, который платит на треть меньше, чем mono, и находится в процессе цифровой трансформации.
О любви к национальному блюду. За год стоимость борща в Украине выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от экспертов BRDO. В феврале 2022 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года, когда борщ обходился в 62,06 грн. Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени.
О «любви» к энергоединицам уже с мая. Украинцам в мае 2022 года начнут приходить обновленные платежки за газ. Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях будут указываться не “кубы”, а энергоединицы.
О любви к телефонам. Составлен рейтинг самых популярных мобильных телефонов 21 века. Он не изобилует привычными нам уже много лет смартфонами – топ плотно оккупировали культовые звонилки, а правит бал легендарная финская Nokia. Правда, без айфона все же не обошлось, на второй строчке топа самый массовый смартфон в истории Apple.
P.s. Этот День финансов мы хотим завершить словами с вкладыша одной очень популярной жевательной резинки: «Любовь – это что-то, во что стоит вкладывать». Давайте об этом не забывать!
Всем любви, добра и спокойствия!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газа8 ч. назад - 1236 14
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)8 ч. назад - 1781 13
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится8 ч. назад - 3122 12
Как будет работать программа "еСмартфон": ответы на самые важные вопросы7 ч. назад - 1056 5
Газпром прокачивает через Украину только половину забронированных мощностей6 ч. назад - 441 4
В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»9 ч. назад - 3768
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится8 ч. назад - 3122 12
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)8 ч. назад - 1781 13
Одесские таможенники создали преступную схему импорта американских авто5 ч. назад - 1768
В Украине запустили новый электронный кабинет водителя4 ч. назад - 1759
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 635
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3040 5
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1567
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3583
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1674 2