«Индекс борща»: стоимость продуктов за год выросла на треть (инфографика)

За год стоимость борща в Украине выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от экспертов BRDO. Finance.ua как портал, который следит за ценами, узнал детали исследования.
Во сколько обойдется борщ? В феврале 2022 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года, когда борщ обходился в 62,06 грн, цена выросла более чем на 30%.
Продукты. Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьПозавчера, 16:46 - 7459 6
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантомаВчера, 11:02 - 2620 4
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 989 3
Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсовВчера, 05:23 - 390 2
Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всегоВчера, 13:14 - 623 1
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантомаВчера, 11:02 - 2620 4
Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платятВчера, 12:01 - 2182 1
4 млн украинцев работают нелегально: как борьба c зарплатными ФЛП повлияет на рынок трудаВчера, 20:45 - 996
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 989 3
Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022Вчера, 21:20 - 804
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 553
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2852 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1531
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3496
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1651 2