«Индекс борща»: стоимость продуктов за год выросла на треть (инфографика)

За год стоимость борща в Украине выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от экспертов BRDO. Finance.ua как портал, который следит за ценами, узнал детали исследования.

Во сколько обойдется борщ? В феврале 2022 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года, когда борщ обходился в 62,06 грн, цена выросла более чем на 30%.

Продукты. Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%:

больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года более чем вдвое «взлетели» цены свеклы и моркови и почти в четыре раза — цена капусты;

единственный овощ, цена которого выросла несущественно, — картофель (+5,05%)%

также не критично подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

Справка Finance.ua:

рост потребительских цен в Украине в январе 2022 года ускорился до 1,3%;

по данным Госстата, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 14,5%;