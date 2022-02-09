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«Индекс борща»: стоимость продуктов за год выросла на треть (инфографика)

«Индекс борща»: стоимость продуктов за год выросла на треть (инфографика)

За год стоимость борща в Украине выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от экспертов BRDO. Finance.ua как портал, который следит за ценами, узнал детали исследования.

Во сколько обойдется борщ? В феврале 2022 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года, когда борщ обходился в 62,06 грн, цена выросла более чем на 30%.

Продукты. Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%:

  • больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года более чем вдвое «взлетели» цены свеклы и моркови и почти в четыре раза — цена капусты;
  • единственный овощ, цена которого выросла несущественно, — картофель (+5,05%)%
  • также не критично подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

Справка Finance.ua:

  • рост потребительских цен в Украине в январе 2022 года ускорился до 1,3%;
  • по данным Госстата, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 14,5%;
  • больше всего в цене выросли такие продукты: подсолнечное масло — на 34,2%, овощи — на 27,5% и сахар — на 22,8%.
По материалам Finance.UA
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