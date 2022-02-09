В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»

В Украине с 1 апреля проведут автоматическое повышение пенсий тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Всего в Украине 2,6 млн работающих пенсионеров.

Как говорится в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на повышение имеют право не все пенсионеры, а только те, кто с момента назначения пенсии успел заработать 24 месяца стажа. Само повышение произойдет в июле «задним числом». То есть выплаты поднимут с 1 апреля, но так как до июля у Пенсионного фонда не будет данных о стаже, сделают они это только летом, пишет Обозреватель.

Как поднимут пенсии? Для всех украинцев размер прибавки будет индивидуальным. Он зависит от стажа и размера зарплаты. В целом же те, кто имеет дополнительных два года стажа, могут рассчитывать на значительную прибавку. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 5000 грн, у вас есть 30 лет стажа, то после перерасчета в апреле прибавка составит 5333 грн.

Чем выше была зарплата, тем больше пенсию можно будет получить. Отметим, что минимальная пенсия в Украине составляет 1934 грн, а максимальная — 19 340 грн. Единственная категория, которая может рассчитывать на пенсию выше максимальной — судьи. Их средняя выплата уже составляет более 90 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

напомним, в Украине в 2022-м требования для выхода на пенсию в 60 лет выросли на 12 месяцев до 29 лет. Норма будет увеличиваться ежегодно, пока не достигнет 35 лет;

в апреле Минсоцполитики произведет автоматический перерасчет пенсий для неработающих людей, а следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре;