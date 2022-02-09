В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»

В Украине с 1 апреля проведут автоматическое повышение пенсий тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Всего в Украине 2,6 млн работающих пенсионеров.
Как говорится в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на повышение имеют право не все пенсионеры, а только те, кто с момента назначения пенсии успел заработать 24 месяца стажа. Само повышение произойдет в июле «задним числом». То есть выплаты поднимут с 1 апреля, но так как до июля у Пенсионного фонда не будет данных о стаже, сделают они это только летом, пишет Обозреватель.
Как поднимут пенсии? Для всех украинцев размер прибавки будет индивидуальным. Он зависит от стажа и размера зарплаты. В целом же те, кто имеет дополнительных два года стажа, могут рассчитывать на значительную прибавку. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 5000 грн, у вас есть 30 лет стажа, то после перерасчета в апреле прибавка составит 5333 грн.
Чем выше была зарплата, тем больше пенсию можно будет получить. Отметим, что минимальная пенсия в Украине составляет 1934 грн, а максимальная — 19 340 грн. Единственная категория, которая может рассчитывать на пенсию выше максимальной — судьи. Их средняя выплата уже составляет более 90 тыс. грн.
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