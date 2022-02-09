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Какие банки больше всего привлекали депозиты в 2021 году, а какие — теряли (данные НБУ)

Какие банки больше всего привлекали депозиты в 2021 году, а какие — теряли (данные НБУ)

В 2021 г. номинальный объем средств физических лиц в банках увеличился на 44,5 млрд (+6,5%), превысив 727 млрд грн. При этом декабрьский прирост составил 27 млрд грн. Учитывая ревальвацию гривны в прошлом году, реальный прирост больше примерно на 10 млрд грн.

Это следует из годовой банковской отчетности, обнародованной на сайте НБУ.

Максимальный прирост привлечений от населения продемонстрировал Универсал Банк, на балансе которого работает monobank. Плюс 11,3 млрд грн – это примерно весь депозитный портфель такого банка как Креди Агриколь.

Универсал Банк (monobank) вышел на 6 место по привлечениям от физлиц с портфелем в 33,5 млрд грн. Успехи онлайн-банка объясняются не только удобством, но и привлекательными ставками.

На втором месте по прошлогоднему приросту – Райффайзен Банк, который платит на треть меньше, чем mono, и находится в процессе цифровой трансформации.

ПУМБ, который осенью предлагал ставки, как и mono – до 11% годовых, немного отстает от Райффайзен Банк.

Укрсиббанк, известный минимальными ставками на рынке (по гривне не более 0,5% годовых), следует за Альфа-Банком, который традиционно платит выше рынка.

Номинальный отток средств граждан в прошлом году зафиксировали 20 банков. В лидерах по оттоку – трио госбанков во главе с Ощадбанком. Исключением был ПриватБанк.

У других банков потери могут быть связаны с курсовым фактором.

Однако бросается в глаза присутствие в этом списке Прокредит Банка, который известен тем, что предлагает самые щедрые ставки среди банков с западным капиталом, – до 13% годовых.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,3% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 0,1 п.п.;
  • по состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 675,6 млрд грн. Это на 11,2% или 68,0 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 г. (607,6 млрд грн).

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По материалам Главком
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