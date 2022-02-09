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Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится

Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится

Украинцам в мае 2022 года начнут приходить обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.

Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях теперь будут указываться не “кубы”, а энергоединицы.

Нужно ли менять счетчики и как передавать показания

Нет, счетчики остаются те же. Переводить количество потребленного газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так, как и передавали ранее.

Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:

  • для интеграции Украины с рынком газа ЕС;
  • для справедливого ценообразования;
  • для унификации единиц измерения для разных видов энергии.

Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен);
  • в Украине гражданам, которые не могут платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется субсидия. Оформить ее можно не только перед началом отопительного сезона, но и в любое время;
  • после смены владельца лицевого счета нужно актуализировать информацию для дальнейшего получения коммунальных услуг.
По материалам РБК-Украина
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