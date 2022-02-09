Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится

Украинцам в мае 2022 года начнут приходить обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.
Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях теперь будут указываться не “кубы”, а энергоединицы.
Нужно ли менять счетчики и как передавать показания
Нет, счетчики остаются те же. Переводить количество потребленного газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так, как и передавали ранее.
Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:
Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.
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