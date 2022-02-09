Названы 5 самых популярных телефонов в 21 веке

Авторы портала Mobiles.co.uk составили рейтинг самых популярных мобильных телефонов 21 века. На удивление, он не изобилует привычными нам уже много лет смартфонами – топ плотно оккупировали культовые звонилки, а правит бал легендарная финская Nokia.

Рейтинг возглавила Nokia 1100, которая была в широкой продаже с 2003 по 2009 год и реализована в количестве 250 миллионов экземпляров. Главной фишкой этой бессмертной классики был черно-белый экран, прорезиненная клавиатура и фонарик, который спасал ее владельцев во многих ситуациях.

Без айфона все же не обошлось – iPhone 6 оказался на второй строчке топа. Это самый массовый смартфон в истории Apple, который разошелся тиражом 222,4 миллиона единиц.

Тройку замывает кирпич Nokia 3310 – 136 миллионов продаж.

В пятерку самых популярных вошли также роскошная раскладушка Motorola Razr v3 и классический iPhone 5s – один из самых долгоиграющих айфонов, который находился в продаже более трех лет.