Названы 5 самых популярных телефонов в 21 веке

Авторы портала Mobiles.co.uk составили рейтинг самых популярных мобильных телефонов 21 века. На удивление, он не изобилует привычными нам уже много лет смартфонами – топ плотно оккупировали культовые звонилки, а правит бал легендарная финская Nokia.
Рейтинг возглавила Nokia 1100, которая была в широкой продаже с 2003 по 2009 год и реализована в количестве 250 миллионов экземпляров. Главной фишкой этой бессмертной классики был черно-белый экран, прорезиненная клавиатура и фонарик, который спасал ее владельцев во многих ситуациях.
Без айфона все же не обошлось – iPhone 6 оказался на второй строчке топа. Это самый массовый смартфон в истории Apple, который разошелся тиражом 222,4 миллиона единиц.
Тройку замывает кирпич Nokia 3310 – 136 миллионов продаж.
В пятерку самых популярных вошли также роскошная раскладушка Motorola Razr v3 и классический iPhone 5s – один из самых долгоиграющих айфонов, который находился в продаже более трех лет.
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