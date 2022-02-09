Как будет работать программа "еСмартфон": ответы на самые важные вопросы

После анонса президентом Украины программы «єСмартфон», в рамках которой люди старше 60 лет смогут получить смартфон, появилось немало вопросов. Министерство цифровой трансформации по просьбе ain.ua дало ответы на них и объяснило, как и что будет работать.
Что нужно знать о программе:
Как подать заявку? Чтобы подать заявку на получение смартфона, человек должен посетить ЦПАУ или же сделать это онлайн. Для участия нужны паспорт и ИНН, COVID-сертификат с полным курсом вакцинации.
Льготный мобильный тариф. Об этом в ведомстве заявили, что сейчас проводятся консультации и переговоры со всеми мобильными операторами, чтобы выбрать оптимальный тарифный план для нужд этой аудитории пользователей. Однако компенсация мобильных тарифов со стороны государства не предусмотрена.
Кто будет производителем и поставщиком смартфонов? В Минцифры говорят, что варианты производителя и поставщика смартфонов сейчас прорабатываются, главный критерий — это современность и достаточная техническая функциональность для пользования передовыми цифровыми сервисами: «Дія», банковские сервисы
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Финансирование будет осуществляться за средства бюджета, в том числе возможно расширение программы «єПідтримка». Дополнительно рассматривается привлечение партнеров со стороны бизнеса, которые смогут поддержать проект финансово, что может снизить нагрузку на бюджет.
Смартфон будет передаваться в собственность пожилого человека, но для исключительно личного пользования. Однако планируется разработка ряда мер — прорабатываются технические возможности закрепления смартфона за конкретным лицом, что сделает невозможным передачу смартфона или его перепродажу, а также станет определенной защитой от краж.
Как будет происходить процесс?
«Важно, что мы рассматриваем защиту от мошенничества и безопасности для дальнейшего пользования смартфоном — человек должен будет указать свой мобильный номер, который он должен быть закрепить за собой лично у оператора, пройдя идентификацию. Смартфон будет привязан к этому мобильному номеру, передать смартфон третьему лицу или использовать его с другим номером будет невозможно. Процесс смены SIM-карты в случае такой необходимости, закрепления номера или получение нового сейчас прорабатывается нами в тесном взаимодействии и консультациях с мобильными операторами для максимально простого и удобного процесса для пользователя», — подчеркнули представители Минцифры.
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