Как будет работать программа "еСмартфон": ответы на самые важные вопросы

После анонса президентом Украины программы «єСмартфон», в рамках которой люди старше 60 лет смогут получить смартфон, появилось немало вопросов. Министерство цифровой трансформации по просьбе ain.ua дало ответы на них и объяснило, как и что будет работать.

Что нужно знать о программе:

прием заявок стартует в апреле 2022 года, а сами смартфоны планируется выдавать ориентировочно летом (июль-август 2022);

сам проект продлится до конца 2023 года с возможностью продления;

в Минцифры говорят, что учтут возможность для тех, кто перейдет в категорию участников программы в течение срока ее действия принять участие и получить смартфон. То есть если человек преклонного возраста на момент старта программы не попадает по критериям возраста (например 59 лет), то ему все равно дадут возможность получить смартфон;

в настоящее время, по предварительной статистике, в Украине есть примерно 8,5 млн человек в возрасте 60+, 42% из них (примерно 3,5 млн) вакцинированы, именно они — потенциальные участники программы.

Как подать заявку? Чтобы подать заявку на получение смартфона, человек должен посетить ЦПАУ или же сделать это онлайн. Для участия нужны паспорт и ИНН, COVID-сертификат с полным курсом вакцинации.

Льготный мобильный тариф. Об этом в ведомстве заявили, что сейчас проводятся консультации и переговоры со всеми мобильными операторами, чтобы выбрать оптимальный тарифный план для нужд этой аудитории пользователей. Однако компенсация мобильных тарифов со стороны государства не предусмотрена.

Кто будет производителем и поставщиком смартфонов? В Минцифры говорят, что варианты производителя и поставщика смартфонов сейчас прорабатываются, главный критерий — это современность и достаточная техническая функциональность для пользования передовыми цифровыми сервисами: «Дія», банковские сервисы и т. д.

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Финансирование будет осуществляться за средства бюджета, в том числе возможно расширение программы «єПідтримка». Дополнительно рассматривается привлечение партнеров со стороны бизнеса, которые смогут поддержать проект финансово, что может снизить нагрузку на бюджет.

Смартфон будет передаваться в собственность пожилого человека, но для исключительно личного пользования. Однако планируется разработка ряда мер — прорабатываются технические возможности закрепления смартфона за конкретным лицом, что сделает невозможным передачу смартфона или его перепродажу, а также станет определенной защитой от краж.

Как будет происходить процесс?

Пожилой человек сможет подать заявку онлайн или лично в ЦПАУ .

. Автоматически будет проверено в реестрах, исполнилось ли человеку 60+ лет и имеет ли он полный курс вакцинации.

Если человек входит в категорию, для которой доступна услуга, то его заявление будет взято в работу и ему предстоит выбрать место получения и дату.

В назначенное время и день пожилой человек сможет прийти в выбранную точку выдачи и получить настроенный и готовый для использования смартфон, а также получить первичное обучение в случае необходимости.

«Важно, что мы рассматриваем защиту от мошенничества и безопасности для дальнейшего пользования смартфоном — человек должен будет указать свой мобильный номер, который он должен быть закрепить за собой лично у оператора, пройдя идентификацию. Смартфон будет привязан к этому мобильному номеру, передать смартфон третьему лицу или использовать его с другим номером будет невозможно. Процесс смены SIM-карты в случае такой необходимости, закрепления номера или получение нового сейчас прорабатывается нами в тесном взаимодействии и консультациях с мобильными операторами для максимально простого и удобного процесса для пользователя», — подчеркнули представители Минцифры.