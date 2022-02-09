Рада поддержала законопроект о реконструкции старого жилого фонда

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады поддержал законопроект об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда.
Как сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская, документ даст возможность запустить процесс обновления жилищного фонда в Украине.
Наталия Козловская отметила, что поддержанный комитетом документ является чрезвычайно важным, поскольку действующий закон о реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда содержит ряд требований, которые на практике реализовать невозможно.
“В законопроекте предусмотрены механизмы, которые наконец-то сбалансируют интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местной власти и помогают органам местного самоуправления начать процесс обновления жилого фонда”, – говорит Наталия Козловская.
Что предусмотрено законопроектом:
Отметим, что реконструкция жилых объектов будет осуществлена в рамках новых строительных норм, которые предусматривают аспекты энергоэффективности, безбарьерности, создание необходимых инфраструктурных условий и тому подобное, что в дальнейшем значительно уменьшит расходы на содержание жилья.
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