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Рада поддержала законопроект о реконструкции старого жилого фонда

Рада поддержала законопроект о реконструкции старого жилого фонда

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады поддержал законопроект об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда.

Как сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская, документ даст возможность запустить процесс обновления жилищного фонда в Украине.

Наталия Козловская отметила, что поддержанный комитетом документ является чрезвычайно важным, поскольку действующий закон о реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда содержит ряд требований, которые на практике реализовать невозможно.

“В законопроекте предусмотрены механизмы, которые наконец-то сбалансируют интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местной власти и помогают органам местного самоуправления начать процесс обновления жилого фонда”, – говорит Наталия Козловская.

Что предусмотрено законопроектом:

  • внедрение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья;
  • реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах квартала, подлежащего реконструкции;
  • совершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья;
  • различные варианты отселения жителей квартала во время проведения реконструкции;
  • определены меры по реконструкции квартала или микрорайона: реконструкция многоквартирных домов, в частности, это модернизация с отселением жителей или без отселения или сноса многоквартирного дома;
  • расширенный перечень источников финансирования проектов реконструкции.

Отметим, что реконструкция жилых объектов будет осуществлена в рамках новых строительных норм, которые предусматривают аспекты энергоэффективности, безбарьерности, создание необходимых инфраструктурных условий и тому подобное, что в дальнейшем значительно уменьшит расходы на содержание жилья.

По материалам Телеканал 24
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