Fitch ухудшило прогноз рейтингов четырех госбанков Украины

Международное агентство Fitch Ratings понизило прогноз государственных Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка с «позитивного» до «стабильного».

В то же время Fitch подтвердило на уровне «B» кредитные рейтинги украинских госбанков в иностранной и национальной валютах.

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Fitch также подтвердило кредитный рейтинг ПроКредит Банка на уровне «B+» и ухудшило его прогноз с «позитивного» на «стабильный».

Ранее Fitch ухудшило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте с «позитивного» на «стабильный» и подтвердило рейтинг на уровне «B».

В январе Fitch повысило кредитные рейтинги Альфа-Банка до уровня «B» со стабильным прогнозом.

В прошлом году в августе Fitch подтвердило рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка, а также кредитные рейтинги ПроКредит Банка и улучшило его прогноз со «стабильного» до «позитивного».