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Топ-10 стран для самой дешевой покупки электромобиля

Топ-10 стран для самой дешевой покупки электромобиля

Борьба за продвижение электромобилей тесно связана с вопросом, как сделать их доступнее для потребителей.

Исследование портала Confused выяснило, в каких странах люди платят меньше всего за электромобиль. Авторы исследования за основу взяли электромобиль Tesla Model 3 и сравнили его цену на разных рынках во всем мире.

Получается, что купить электромобиль в Макао дешевле всего. Там Model 3 стоит 35 577 евро. Далее следуют Китай, Румыния, Япония и Франция. Родина этого электромобиля – США занимает восьмое место вместе с Пуэрто-Рико с ценой 44 990 долларов, что эквивалентно 39 636 евро.

Самая дорогая Tesla Model 3 – в Сингапуре – 73 554 евро, поскольку налоги на покупку автомобиля в этой стране очень высоки. Далее следуют Израиль, Израиль, Чехия и Дания. На последнем месте в Топ-10 находится Великобритания – 51 431 евро, но в то же время там Volkswagen ID.3 намного дешевле, цены начинаются от 38 430 евро.


Таблица: Confused

По материалам Укравтопром
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