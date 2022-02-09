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Имеет ли право неработающая женщина на пособие по беременности и родам

Имеет ли право неработающая женщина на пособие по беременности и родам

Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми», право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какой размер пособия предусматривается и как получить выплаты.

Не застрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования считаются женщины:

  • военнослужащие;
  • женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;
  • неработающие женщины или зарегистрированные в центре занятости как безработные;
  • аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;
  • женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Пособие по беременности и родам предоставляется:

  • женщинам из числа военнослужащих — в размере 100% денежного обеспечения;
  • женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации — в размере 100% среднемесячного дохода;
  • женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные — в размере 100% минимального размера пособия по безработице;
  • аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования — в размере месячной стипендии;
  • неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности, — в размере 25% размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица из расчета на месяц.

Куда обратиться для получения государственного пособия по беременности и родам

Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.

Какие нужно предоставить документы:

  • заявление (по форме, утвержденной Минсоцполитики);
  • информация о номере записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды».

Дополнительные:

  • справка с основного места службы, учебы о том, что женщина служит, учится;
  • справка ликвидационной комиссии об увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;
  • справка из центра занятости, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная.

Условия оказания помощи:

Помощь в связи с беременностью и родами назначается, если обращение поступило не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами, и выплачивается за весь период отпуска.

Какова продолжительность декретного отпуска по беременности и родам

Отпуск в связи с беременностью и родами составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов. А женщинам, отнесенным к 1−4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 — до родов и 90 — после родов).

Справка Finance.ua:

  • помощь при рождении ребенка — 41 280 гривен. Предоставляется одному из родителей ребенка, опекуну, которые постоянно проживают вместе с ребенком;
  • выплата помощи осуществляется единоразово в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн/мес. Получить помощь можно в течение первого года жизни малыша.

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По материалам Finance.UA
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