Имеет ли право неработающая женщина на пособие по беременности и родам

Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми», право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какой размер пособия предусматривается и как получить выплаты.
Не застрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования считаются женщины:
Пособие по беременности и родам предоставляется:
Куда обратиться для получения государственного пособия по беременности и родам
Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.
Какие нужно предоставить документы:
Дополнительные:
Условия оказания помощи:
Помощь в связи с беременностью и родами назначается, если обращение поступило не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами, и выплачивается за весь период отпуска.
Какова продолжительность декретного отпуска по беременности и родам
Отпуск в связи с беременностью и родами составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов. А женщинам, отнесенным к 1−4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 — до родов и 90 — после родов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газа8 ч. назад - 1227 16
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)8 ч. назад - 1778 13
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится8 ч. назад - 3110 12
Как будет работать программа "еСмартфон": ответы на самые важные вопросы7 ч. назад - 1046 5
Газпром прокачивает через Украину только половину забронированных мощностей6 ч. назад - 439 4
В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»9 ч. назад - 3739
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится8 ч. назад - 3110 12
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)8 ч. назад - 1778 13
Одесские таможенники создали преступную схему импорта американских авто5 ч. назад - 1760
В Украине запустили новый электронный кабинет водителя4 ч. назад - 1752
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 636
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3040 5
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1568
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3583
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1674 2