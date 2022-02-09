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Где в мире продается больше всего электромобилей и плагин-гибридов: итоги 2021 года

Где в мире продается больше всего электромобилей и плагин-гибридов: итоги 2021 года

Международное энергетическое агентство IEA подвело итоги продаж электрифицированных автомобилей за 2021 год.

Об этом сообщает агентство IEA.

Мировые продажи электрокаров и гибридов выросли за прошлый год более чем вдвое – с 3,1 млн до 6,6 млн машин. Соответственно и их доля в общем объеме продаж увеличилась с 4,1% в 2020 году до 8,6% в 2021-м.

Мировые продажи электромобилей и гибридов в 2010-2021 годах


Инфографика: IEA

Прогресс очевиден – за последние 10 лет мировой рынок электрифицированных машин вырос более чем в 50 раз и на сегодня по дорогам ездит около 16 миллионов электромобилей и гибридов, суммарно потребляющих 30 ТВт∙ч электроэнергии в год.

Лидером продаж является Китай, на рынке которого в 2021 году было реализовано 3,4 млн электрифицированных автомобилей (20% в общем объеме продаж) – больше, чем во всем остальном мире. Из них чистых электрокаров – 2,34 млн штук.

Второй по объему рынком электромобилей и гибридов стала Европа – продано 2,3 млн машин. Хотя на чистые электромобили приходится только половина этого объема.

Однако в декабре доля таких машин уже достигла 21% и впервые стала больше, чем у дизельных автомобилей. В Норвегии доля электрифицированных моделей в прошлом году составила 72%, в Швеции — 45%, в Нидерландах — 30%, в Германии — 25%, а во Франции и Великобритании — по 15%.

В США в прошлом году было продано около 700 тысяч электрифицированных автомобилей, из них – 450 тысяч электрокаров. Во всех остальных регионах мира в 2021-м было продано всего лишь около 300 тысяч штук.

Топ-5 мировых продаж электромобилей в 2021 году (тыс. шт.)


Таблица: IEA

Эксперты IEA предсказывают, что рост продаж электрифицированных автомобилей в ближайшее время замедлится из-за резкого подорожания сырья и роста цен на сами машины.

По материалам РБК-Украина
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