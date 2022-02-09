Где в мире продается больше всего электромобилей и плагин-гибридов: итоги 2021 года

Международное энергетическое агентство IEA подвело итоги продаж электрифицированных автомобилей за 2021 год.
Об этом сообщает агентство IEA.
Мировые продажи электрокаров и гибридов выросли за прошлый год более чем вдвое – с 3,1 млн до 6,6 млн машин. Соответственно и их доля в общем объеме продаж увеличилась с 4,1% в 2020 году до 8,6% в 2021-м.
Мировые продажи электромобилей и гибридов в 2010-2021 годах
Инфографика: IEA
Прогресс очевиден – за последние 10 лет мировой рынок электрифицированных машин вырос более чем в 50 раз и на сегодня по дорогам ездит около 16 миллионов электромобилей и гибридов, суммарно потребляющих 30 ТВт∙ч электроэнергии в год.
Лидером продаж является Китай, на рынке которого в 2021 году было реализовано 3,4 млн электрифицированных автомобилей (20% в общем объеме продаж) – больше, чем во всем остальном мире. Из них чистых электрокаров – 2,34 млн штук.
Второй по объему рынком электромобилей и гибридов стала Европа – продано 2,3 млн машин. Хотя на чистые электромобили приходится только половина этого объема.
Однако в декабре доля таких машин уже достигла 21% и впервые стала больше, чем у дизельных автомобилей. В Норвегии доля электрифицированных моделей в прошлом году составила 72%, в Швеции — 45%, в Нидерландах — 30%, в Германии — 25%, а во Франции и Великобритании — по 15%.
В США в прошлом году было продано около 700 тысяч электрифицированных автомобилей, из них – 450 тысяч электрокаров. Во всех остальных регионах мира в 2021-м было продано всего лишь около 300 тысяч штук.
Топ-5 мировых продаж электромобилей в 2021 году (тыс. шт.)
Таблица: IEA
Эксперты IEA предсказывают, что рост продаж электрифицированных автомобилей в ближайшее время замедлится из-за резкого подорожания сырья и роста цен на сами машины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населения10 ч. назад - 819 9
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры11 ч. назад - 2260 6
США построят в Польше шесть АЭС18 ч. назад - 1352 3
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужны13 ч. назад - 3599 2
Microsoft обяжет иметь учетную запись для настройки Windows 11 ProВчера, 20:30 - 385 2
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужны13 ч. назад - 3599 2
К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогноз14 ч. назад - 2401
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры11 ч. назад - 2260 6
США построят в Польше шесть АЭС18 ч. назад - 1352 3
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населения10 ч. назад - 819 9
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1041
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3756 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1786
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4080 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1867 2