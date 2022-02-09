Что делать с изношенными купюрами. Налоговая дала рекомендации ФЛП с кассовыми аппаратами

В Украине для ФЛП предусмотрен порядок обращения с изношенными банкнотами, полученными от клиентов. Речь идет о тех, кто, в частности, использует в своей деятельности кассовые аппараты.

Об этом сказано в материале РБК-Украина.

Порядок действий

Согласно положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, после получения от клиентов в уплату за продукцию (товары, работы, услуги) изношенных банкнот/монет ФЛП, которые используют РРО/ПРРО, должны:

не выдавать такие банкноты/монеты на сдачу;

сдать такие банкноты/монеты вместе с наличной выручкой (наличными) в обслуживающие банки.

В Государственной налоговой службе отмечают, что такие предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот, оборотной или разменной монеты для выдачи сдачи.

Но, за исключением тех номиналов монет или банкнот, чеканка и выпуск в обращение которых прекращен НБУ с учетом бонусных программ лояльности или наличия устройств для приема монет.

Как ФЛП должны округлять сумму покупки

Предприниматели в случае принятия Нацбанком решения о прекращении чеканки и выпуска в обращение определенных номиналов монет обязаны осуществлять округление общей суммы покупки в таком порядке:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Прием наличных или выдача сдачи — как операции отражаются в РРО/ПРРО

ФЛП должны регистрировать через РРО с использованием операций служебное внесение и служебную выдачу наличности с места проведения расчетов, если они непосредственно не связаны с проведением расчетных операций.

Не проводится через РРО выдача наличности, не связанная с проведением расчетов, если она осуществляется после выполнения Z-отчета до регистрации первой расчетной операции или до выполнения операции «служебное внесение».

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То есть, разменная монета, полученная из кассы предприятия, или которая хранится на месте проведения расчетов РРО и/или ПРРО с предыдущего дня, должна проводиться через РРО и/или ПРРО с помощью формирования чека «служебное внесение».

А фактом подтверждения внесения суммы в РРО или ПРРО в качестве разменной монеты является фискальный отчетный чек (Z-отчет), в котором отражается информация об операции «служебное внесение».