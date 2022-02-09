Finance.ua устраивает акцию «Зима Подарков» по страхованию

Отличная новость для автомобилистов – на портале Finance.ua стартовала масштабная акция с огромным количеством подарков.
Гарантированные подарки для первой тысячи клиентов:
Подарки будут отправлены Новой почтой за счет организатора.
Чтобы принять участие, необходимо оформить и оплатить один из договоров страхования: Автогражданка, КАСКО или Зеленая карта на сумму от 1000 грн.
Результаты акции будут опубликованы 15 марта 2022 года в телеграмм канале «Эксперты по страхованию».
Спешите! Акция действует с 14.02.2022 до 28.02.2022 включительно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС4 ч. назад - 1245 10
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится3 ч. назад - 2159 9
В Украине ставят цель снизить инфляцию на конец года до 5%4 ч. назад - 296 4
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 1528 3
Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газа3 ч. назад - 677 2
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится3 ч. назад - 2159 9
В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»4 ч. назад - 1790
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 1528 3
4 млн украинцев работают нелегально: как борьба c зарплатными ФЛП повлияет на рынок трудаВчера, 20:45 - 1265
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС4 ч. назад - 1245 10
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 597
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2949 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1547
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3540
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1665 2