Finance.ua устраивает акцию «Зима Подарков» по страхованию

Отличная новость для автомобилистов – на портале Finance.ua стартовала масштабная акция с огромным количеством подарков.

Гарантированные подарки для первой тысячи клиентов:

30 Е-сертификатов КАСКО на 1 000 грн;

на 1 000 грн; 50 Е-сертификатов КАСКО на 500 грн;

на 500 грн; 20 талонов на 10 литров топлива от АЗС WOG ;

; 50 духов для авто от украинского бренда парфюмерии “Sister’s Aroma”.

Подарки будут отправлены Новой почтой за счет организатора.

Чтобы принять участие, необходимо оформить и оплатить один из договоров страхования: Автогражданка, КАСКО или Зеленая карта на сумму от 1000 грн.

Результаты акции будут опубликованы 15 марта 2022 года в телеграмм канале «Эксперты по страхованию».

Спешите! Акция действует с 14.02.2022 до 28.02.2022 включительно.