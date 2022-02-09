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Finance.ua устраивает акцию «Зима Подарков» по страхованию

Отличная новость для автомобилистов – на портале Finance.ua стартовала масштабная акция с огромным количеством подарков.

Гарантированные подарки для первой тысячи клиентов:

  • 30 Е-сертификатов КАСКО на 1 000 грн;
  • 50 Е-сертификатов КАСКО на 500 грн;
  • 20 талонов на 10 литров топлива от АЗС WOG;
  • 50 духов для авто от украинского бренда парфюмерии “Sister’s Aroma”.

Подарки будут отправлены Новой почтой за счет организатора.

Чтобы принять участие, необходимо оформить и оплатить один из договоров страхования: Автогражданка, КАСКО или Зеленая карта на сумму от 1000 грн.

Результаты акции будут опубликованы 15 марта 2022 года в телеграмм канале «Эксперты по страхованию».

Спешите! Акция действует с 14.02.2022 до 28.02.2022 включительно.

Узнать об акции больше

По материалам Finance.UA
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