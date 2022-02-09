Одесские таможенники создали преступную схему импорта американских авто

Оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции разоблачили служащих таможенного поста Одесской таможни, которые причастны к организации и функционированию «схемы» во время растаможки импортных автомобилей.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, таможенники способствовали минимизации обязательных таможенных платежей путем занижения фактической стоимости автотранспорта, импортируемого со страховых аукционов США.

На основании полученных доказательств полицейские сообщили о подозрении трем служащим таможенного поста «Одесса» Одесской таможни. Им инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве, процессуальное руководство которого ведет Офис Генпрокурора, продолжается. Устанавливается полный круг причастных к «схеме» лиц.