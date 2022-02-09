Межбанк: в понедельник на курс будут влиять много различных факторов

Понедельник будет очень напряженным на валютном рынке Украины и знаковым. Слишком много различных факторов будут влиять на курс и на все можно повлиять.

Во-первых, пока разгоняемый новостной фон о возможной агрессии РФ против Украины достиг своего пика. Часть политиков на нем откровенно пиарится, а часть игроков и спекулянтов попытается максимально заработать на страхах и нервах менее стойких участников торгов.

Во-вторых, сегодня внеочередное и закрытое заседание ФРС США. Повестка дня, если отбросить финансовые нюансы по авансовой ставке и ставке дисконтирования – что делать с инфляцией и как противостоять ее росту и выходу из-под контроля. На слухах, инсайде, разговорах уже теперь американских политиков и экономистов – ждем новые ралли по паре евро/доллар. Это неминуемо приведет к скачкам курса евро относительно гривны как минимум еще в течении 2-3 дней.

В-третьих, поведение нерезидентов и местных игроков. Нерезиденты продолжат выход из украинских бумаг и не только из-за слухов об агрессии, но и в силу предстоящего изменения политики ФРС США уже в марте этого года, а то и раньше. Это будет влиять на межбанк, и главное, чтобы иностранцы не начали паниковать из-за новостей вокруг ситуации с РФ. В любом случае, пока этот фактор иностранцев на рынке ОВГЗ работает против гривны.

А вот местным игрокам надо финансировать свои текущие хозяйственные операции и готовиться к предстоящему периоду уплаты налогов. Экспортеры будут внимательно следить на курсовым трендом в ближайшее время и продавать валюту максимально дорого. А вот насколько дорого, уже зависит от стойкости покупателей. “Поведутся” они на раскачку курса? котировки пойдут еще выше. Смогут трезво оценить ситуацию – спекулятивная волна попыток загнать курс вверх быстро закончится и рынок вернется в обычный деловой ритм.

В-четвертых, интервенции Нацбанка. Это ключевое в ближайшие дни. Регулятору в любом случае надо жестко гасить любые попытки раскачать курс и у него есть для этого сейчас все возможности. От профессионализма НБУ, частоты выходов, тактики интервенций и их ценников сейчас по факту и зависит курсовой тренд на межбанке, а также уровень скачков котировок. Finance.ua уверен, что Нацбанк сейчас справится с ситуацией и не станет долго выжидать с проведением интервенций. Так что ждем его частных выходов на рынок в ближайшие несколько дней для выравнивания спроса и предложения на межбанке.

В-пятых, реакция населения. Пока граждане не скупают валюту по любому курсу и очередей рядом с обменниками не наблюдается. Их удивляет курс продажи доллара в обменниках, но пока не более того. А часть людей даже надеется на этом заработать и сдает валюту.

Правда, тут возникает интересная реакция обменников – у них якобы “нет больших объемов гривны” для покупки валюты у гривны. А это говорит о том, что многие из них стоят по факту на продаже доллара, а не на покупке его по высокому курсу. И об этом тоже стоит задуматься паникерам по курсу и всепропальщикам.

Активность участников торгов в понедельник по прогнозам Finance.ua будет находиться в пределах 460-650 сделок при общей сумме операций в пределах до $170−260 млн.

Еще раз призываем клиентов и граждан не поддаваться панике. Все хорошо помнят как это все проходило в январе, с догоном курса до 29 гривен и как быстро все стихло и рынок успокоился с возвратом к уровням в 28 гривен и даже ниже.

На момент выхода статьи, Нацбанк уже на рынке и продал первые 30 млн по 28,30 гривен. Сейчас опять стоит с продажей уже через запрос лучшего курса и закрывает самые дорогие из заявок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 14 февраля будут в очень широких пределах: доллар — коридор 28,30-28,90 грн, евро — коридор 32,20-32,90 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться сегодня в очень широких пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,00-29,30 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 40 коп, а в кассах банков до 60 коп.

Евро: в банках коридор от 31,70 до 33,20 грн при спреде до 60 коп, а в обменниках финкомпаний — коридор от 32,00 до 33,00 грн при спреде в пределах до 45 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,04 / 28,06

евро – 31,93 / 31,95

Курсы валют на Межбанке

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