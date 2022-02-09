Volvo построит в Швеции завод по производству электромобилей нового поколения с увеличенным запасом хода

Компания Volvo Cars инвестирует более 1 миллиарда долларов в строительство завода в Торсланде, Швеция. Он будет производить электромобили нового поколения с увеличенным запасом хода, более быстрой зарядкой и низкими затратами, а также усовершенствованным уровнем безопасности и экологичности авто.
Об этом сообщила пресс-служба Volvo Cars.
«Благодаря этим инвестициям мы делаем важный шаг к полностью электрическому будущему и готовимся к выпуску самых совершенных электромобилей Volvo. Torslanda — наш крупнейший завод. Он будет играть определяющую роль в превращении в производителя полностью электрических автомобилей до 2030 года», — отметил исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон.
Особое внимание компания уделяет инвестированию в технологию литья крупных алюминиевых корпусных деталей под давлением.
Автопроизводитель объясняет, что технология имеет много плюсов. В частности, выливание основных частей конструкции пола авто как одной алюминиевой детали снижает вес, что повышает энергоэффективность и запас хода на электротяге.
Кроме того, она снижает уровень сложности производственного процесса. Дело в том, что при ее применении происходит оптимизация затрат на использование материалов и логистику, что снижает общее воздействие на окружающую среду во всех производственных сетях и цепочках поставок.
Поэтому Volvo будет использовать технологию литья на заводе в Торсланде, отметили в компании.
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