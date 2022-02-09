Киев вернулся в «желтую» зону карантина: какова ситуация в других регионах

Ситуация с коронавирусом в Киеве улучшилась. Город перешел из «оранжевой» в «желтую» зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Киеве был критический показатель госпитализации, но ситуация стабилизировалась. Еще в «желтой» зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

В «красной» зоне карантина — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

Все остальные области находятся в «оранжевой» зоне.



Таблица: Минздрав