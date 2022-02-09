Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газа

НАК «Нафтогаз» начал покупать валюту для импорта газа, чтобы не вызывать в будущем надрывов на рынке.

Об этом заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий рассказал в интервью изданию ZN.UA.

До следующего отопительного сезона Нафтогазу необходимо импортировать значительный объем газа — до 8 миллиардов кубометров. Это будет стоить НАКу, соответственно, около 7 млрд долларов.

Такой объем может вызвать значительные колебания на рынке, поэтому компания уже постепенно выходит с покупкой валюты.

«Этот вопрос мы, безусловно, рассматриваем и находимся в контакте с коллегами из НАК „Нафтогаз Украины“, — рассказал Гелетий. — Я не думаю, что будут какие-то существенные потрясения».

Как рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук, регулятор закладывает в своих прогнозах цену газа на уровне около 850 долларов за тысячу кубов. Высокие цены на газ, в то же время, не являются критичными для платежного баланса Украины.

«Во многом рост импорта в нашем платежном балансе за счет газа и других энергоносителей перекрываться высокими поступлениями от экспорта зерновых, масличных, ведь ценовая конъюнктура на этих товарных рынках остается очень благоприятной», — пояснил он.

Также в НБУ обращают внимания на рекордные урожаи прошлого года и надеются на дальнейший рост денежных переводов от заробитчан и экспорта IT-услуг.

Он резюмировал, что «все эти факторы компенсируют в значительной степени повышение платежей за энергетический импорт».

Напомним, НАК «Нафтогаз» с февраля начал импорт газа и планирует в общей сложности за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа. С учетом рыночных цен, такой объем импорта может стоить НАКу от 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газ, на что понадобится около 7 млрд долларов.