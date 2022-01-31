Межбанк: курс доллара вырос за пятницу

Пятница на валютном рынке могла пройти достаточно нервозно. Но в целом, благодаря Нацбанку ситуация быстро выровнялась. В самом начале сессии рынок реагировал на негативные новости в части событий вокруг Украины и заявлений отдельных политиков. Некоторые продавцы немедленно решили сыграть “на повышение” – по принципу, а вдруг получится.
К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,94/27,96 гривен за доллар, что изначально было уже на 5 копеек выше вчерашнего закрытия — выросли до 28,03/28,05. Но регулятор вышел с продажей доллара по 28,05 гривен и продал $50 млн. Это уже закрыло самых пугливых из покупателей.
К 12 часам котировки поднялись до 28,05/28,07 гривен и после полудня Нацбанк провел вторую интервенцию по продаже доллара по 28,07 гривен. Это окончательно остановило всех желающих задирать вверх котировки и ажиотажа уже не наблюдалось вообще. Более того – котировки начали падать и к обеду доллар просел до 28,035/28,055 гривен, а к 15 часам и вовсе – до 27,995/28,015 гривен.
После начала работы межбанка на условиях поставки доллара ТОМ – продавцы расширили спред и доллар вырос до 28,02/28,04 гривен к 16 часам и до 28,04/28,06 к концу сессии.
Главные события 11 февраля на валютном рынке:
1) Доллар за день вырос на 10 копеек — с утренних 27,94/27,96 до 28,04/28,06 гривен, хотя были попытки раскачать курс значительно больше.
2) Нацбанк выходил сегодня на рынок дважды и продал вначале $50 млн по 28,05 гривен. А затем выходил с продажей по 28,07 гривен, чем окончательно остановил рост котировок.
3) Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,0354 гривны, а официальный курс на 14 февраля 2022 года установлен на уровне 28,0346 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,04 / 28,06
евро – 31,93 / 31,95
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1396 / 1,1398
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине подорожает аренда квартир: эксперты озвучили будущие расценкиВчера, 20:04 - 2533 14
Укрзализныця планирует «большую стройку» в Киеве и областиВчера, 20:34 - 1094 9
В этом году заработает программа термомодернизации около 5 тысяч жилых домов — Зеленский2 ч. назад - 329 4
Налоги за дополнительный заработок: Гетманцев раскрыл детали нового закона6 ч. назад - 1901 3
Ренту на добычу газа предлагают увеличить в зависимости от цен на рынкеВчера, 15:49 - 326 3
В Украине подорожает аренда квартир: эксперты озвучили будущие расценкиВчера, 20:04 - 2533 14
С 1 марта все органы власти не имеют права просить справку о регистрации — МинцифрыВчера, 21:03 - 2160
Налоги за дополнительный заработок: Гетманцев раскрыл детали нового закона6 ч. назад - 1901 3
Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит3 ч. назад - 1158
С 11 февраля «красная» зона в Украине расширилась (таблица)10 ч. назад - 1095
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминалПозавчера, 12:10 - 403
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2598 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1436
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3312
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1570 2