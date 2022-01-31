В ЕЦБ призвали не спешить с повышением ставок в еврозоне

Финансовые рынки, которые закладывают в цены более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы повышения процентных ставок в Европе, должны умерить свой пыл, считает председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.
По ее убеждению, агрессивные темпы повышения ставок «не решат ни одной из текущих проблем».
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«Наоборот, если сейчас мы будем спешить, процесс восстановления экономик региона может оказаться значительно хуже, а рабочие места окажутся под угрозой. Это никому не поможет», – сказала глава ЕЦБ.
Ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики в еврозоне начали расти после заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Лагард по итогам заседания не исключила возможности повышения ставки в 2022 году, что ряд экономистов и рыночных экспертов считали «ястребиной» риторикой.
В ходе выступления перед членами Европарламента на этой неделе Лагард пообещала придерживаться «поэтапного» подхода в процессе корректировки процентных ставок.
«Мы должны помнить тот факт, что эффект от каждого принятого нами решения обычно полностью проявляется по истечении периода, который занимает от девяти до 18 месяцев», — сказала Лагард.
Также она добавила, что в банке следят за данными о росте инфляции. «Она может быть выше, чем мы прогнозировали в декабре. Мы проанализируем это в марте и тогда посмотрим, что произойдет дальше».
Еврокомиссия на этой неделе повысила прогноз по инфляции на весь 2022 год до 3,5% с 2,2%, которые ожидались в ноябре.
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