Дешевая доставка: «Новая почта» дарит скидку 21% на любые отправления по Украине

В честь своего дня рождения “Новая почта” устраивает акцию. Finance.ua узнал ее подробности.

В воскресенье, 13 февраля 2022 года, “Новая почта” будет отмечать День рождения – компании исполняется 21 год.

**Условия акции:* при условии отправки посылки в воскресенье 13 февраля, клиенты получат 21% скидки на цену доставки.

Отметим, что воспользоваться скидкой могут все потребители, ведь она распространяются как физических лиц, так и бизнес-клиентов.

Что еще нужно знать:

специальное предложение действует на доставку посылок и грузов любого веса и в любую точку Украины. Скидка формируется автоматически при заполнении накладной;

ограничений на количество отправлений нет. Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и багажа. А бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим;