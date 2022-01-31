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Дешевая доставка: «Новая почта» дарит скидку 21% на любые отправления по Украине

Дешевая доставка: «Новая почта» дарит скидку 21% на любые отправления по Украине

В честь своего дня рождения “Новая почта” устраивает акцию. Finance.ua узнал ее подробности.

В воскресенье, 13 февраля 2022 года, “Новая почта” будет отмечать День рождения – компании исполняется 21 год.

**Условия акции:* при условии отправки посылки в воскресенье 13 февраля, клиенты получат 21% скидки на цену доставки.

Отметим, что воспользоваться скидкой могут все потребители, ведь она распространяются как физических лиц, так и бизнес-клиентов.

Что еще нужно знать:

  • специальное предложение действует на доставку посылок и грузов любого веса и в любую точку Украины. Скидка формируется автоматически при заполнении накладной;
  • ограничений на количество отправлений нет. Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и багажа. А бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим;
  • однако скидка не распространяется на дополнительные услуги.
По материалам Finance.UA
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