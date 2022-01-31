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Первый участок Киевской обходной дороги построит американская компания за 5,3 млрд грн

Первый участок Киевской обходной дороги построит американская компания за 5,3 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершило третий этап отбора подрядчика по строительству первого участка Киевской обходной дороги. Победителем стала американская компания Bechtel Overseas Corporation.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

«Завершился III, финальный этап отбора исполнителя для строительства первого участка КОД, который соединит трассу М-07 Киев – Ковель – Ягодин с М-06 Киев – Чоп. По результатам трех этапов конкурсного отбора, победителем стала американская компания Bechtel Overseas Corporation с ценовым предложением в 5,3 млрд грн», – говорится в сообщении.

В службе уточнили, что речь идет о строительстве первого 18-километрового участка будущей обходной дороги от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет новая дорога І категории с мостами, путепроводами, биопереходами для животных и эстакадой.

Bechtel Overseas Corporation – мировой лидер по вопросам инжиниринга, закупок и строительства. Компания была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах.

Напомним, в 2020 году впервые презентовали проект строительства новой Киевской обходной дороги вокруг столицы. Ее планируют реализовать до 2025 года. Предполагается, что проект строительства дороги будет стоить 85 млрд грн и будет иметь протяженность 180 км.

В целом она будет состоять из шести участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и Н-01 Киев – Чернигов.

По материалам Укринформ
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