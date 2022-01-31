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В этом году заработает программа термомодернизации около 5 тысяч жилых домов — Зеленский

В этом году заработает программа термомодернизации около 5 тысяч жилых домов — Зеленский

В 2022 году будет запущена инициированная Президентом Украины программа по термомодернизации жилищного фонда, которая призвана в том числе уменьшить потребление импортных энергоносителей.

Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мной инициирована программа, цель которой уменьшить потребление импортных энергоносителей. Сейчас мы запускаем очень важную сложную программу. Я считаю, что термомодернизация — это важная защита для наших граждан… В этом году будут проведены мероприятия по запуску этой программы для около пяти тысяч многоэтажных жилых домов по всей Украине. Это будет большой шаг вперед по реализации термомодернизации в государстве. Результаты, думаю, смогут ощутить 1,5 млн граждан, которые уже в следующем сезоне смогут платить за тепло до 60% меньше. Речь идет о 700 тысячах семей, проживающих в таких многоэтажных домах», — сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что благодаря этой программе ожидается экономия в почти 8 млрд грн за отопительный сезон 2022−2023 гг.

«Это высвобожденные средства для отдельных программ, социальных программ, повышение зарплат и т. д., для проектов развития, гарантий для наименее защищенных категорий населения нашего государства», — отметил Зеленский.

Как добавила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко государство планирует инвестировать 140 млрд грн в целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям.

Она отметила, что предоставлять кредиты будет ГУ “Украинская финансовая жилищная компания”. По словам первого вице-премьера, первая волна термомодернизации в 2022 году охватит 6437 домов, которые были поданы в заявках местных властей. Среди мероприятий, запланированных в рамках программы: установка индивидуальных тепловых пунктов, утепление зданий, установка приборов учета.

Свириденко сообщила, что на первом этапе будут ремонтировать дома, построенные до 1990 года. Ожидается, что жильцы этих домов на оплате коммунальных услуг в результате модернизации будут экономить 30-50%.

По материалам Укринформ
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