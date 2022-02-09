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Jeep выпустил электрический самокат

Jeep выпустил электрический самокат

Самокат от Jeep имеет характерный зеленый цвет и нарочито грубый дизайн, чтобы казаться военной техникой, хотя приобрести его сможет каждый.

Двухколесный RX200 является результатом сотрудничества между Jeep и производителем скутеров Razor. Последний уже имеет в линейке модель RX200, которая по характеристикам не отличается от продукта с логотипом Jeep. При этом подчеркнуто грубый вид новинки Jeep обеспечивает главное отличие — электросамокат предназначен для взрослых в возрасте от 18 лет, тогда как оригинальный Razor имеет категорию 13+.

Как и базовая модель Razor, Jeep RX200 предназначен для асфальта и бездорожья. Производитель заявляет, что его 8-дюймовые колеса оборудованы сверхпрочными воздушными шинами, которые могут справиться с любыми поверхностями и местностью. К сожалению, полного привода или пониженной передачи у него нет, а роль подвески играет воздух в шинах.


Фото: Jeep

Скутер может достигать максимальной скорости в 19 км/ч. Запас хода такой же «детский», как и максимальная скорость, поскольку он способен работать лишь в течение 40 минут. 200-ваттный мотор питается от аккумулятора на 24 В.

Он имеет стальную раму, задние дисковые тормоза с ручным управлением, дроссель с поворотной ручкой и двойные светодиодные фары.


Фото: Jeep

В общем, новый RX200 — это просто электрический самокат Razor, брендированный Jeep. На американском сайте Jeep скутер стоит 399 долларов, а на сайте Razor эта же модель продается за 499. При этом «гражданская» модель без символики Jeep стоит 318 долларов.

По материалам Телеканал 24
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