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Сколько автомобилей произвели в Украине за январь 2022 года

Сколько автомобилей произвели в Украине за январь 2022 года

В январе 2022 года предприятия украинского автопрома произвели 389 ед. автотранспортных средств, что на 36% меньше, чем в первом месяце прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Легковых автомобилей за месяц было изготовлено 342 ед., что на 41% меньше, чем в прошлом году.

В отчете по коммерческим автомобилям заявлено всего 3 авто (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года). Это на одну машину меньше, чем в январе прошлого года.

В то же время автобусное производство продемонстрировало рост, закончив месяц с результатом 44 ед. (+83%).


График: Укравтопром

По материалам Finance.UA
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