Samsung разрабатывает смартфон с уникальной складной системой

В очередном патенте Samsung описывается оригинальная конструкция смартфона с гибким дисплеем. Особенностью гаджета в таком форм-факторе может стать возможность складывать и раскладывать его в обе стороны: как внутрь, так и наружу.
На прилагающихся к патенту схематических изображениях продемонстрировано, что вертикально гаджет можно складывать наружу, а горизонтально — внутрь. Для этого инженеры предусмотрели сразу два шарнира. Патент был подан южнокорейским производителем электроники ещё 13 июля 2021 года, но обнародован лишь сейчас.
Изображение: LetsGoDigital
В отличие от Galaxy Z Fold3, месторасположение вертикальной линии сгиба выполнено таким образом, что правая часть экрана шире левой. Это сделано для того, чтобы даже в сложенном состоянии можно было пользоваться камерой, расположенной на задней крышке.
Горизонтальный изгиб выполнен строго по центру и рассчитан на складывание устройства экраном внутрь. Визуально такой форм-фактор схож с тем, что ранее использовался в коммуникаторах и КПК. По мнению инсайдеров, наличие дополнительной линии изгиба потребует от Samsung доработки самих дисплеев перед потенциальным выпуском подобного гаджета.
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