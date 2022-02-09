Samsung разрабатывает смартфон с уникальной складной системой

В очередном патенте Samsung описывается оригинальная конструкция смартфона с гибким дисплеем. Особенностью гаджета в таком форм-факторе может стать возможность складывать и раскладывать его в обе стороны: как внутрь, так и наружу.

На прилагающихся к патенту схематических изображениях продемонстрировано, что вертикально гаджет можно складывать наружу, а горизонтально — внутрь. Для этого инженеры предусмотрели сразу два шарнира. Патент был подан южнокорейским производителем электроники ещё 13 июля 2021 года, но обнародован лишь сейчас.



Изображение: LetsGoDigital

В отличие от Galaxy Z Fold3, месторасположение вертикальной линии сгиба выполнено таким образом, что правая часть экрана шире левой. Это сделано для того, чтобы даже в сложенном состоянии можно было пользоваться камерой, расположенной на задней крышке.

Горизонтальный изгиб выполнен строго по центру и рассчитан на складывание устройства экраном внутрь. Визуально такой форм-фактор схож с тем, что ранее использовался в коммуникаторах и КПК. По мнению инсайдеров, наличие дополнительной линии изгиба потребует от Samsung доработки самих дисплеев перед потенциальным выпуском подобного гаджета.