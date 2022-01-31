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НБУ готов к худшим сценариям, но пока не планирует никаких регуляторных ограничений

НБУ готов к худшим сценариям, но пока не планирует никаких регуляторных ограничений

Член правления НБУ Юрий Гелетий в интервью ZN.UA рассказал, что регулятор обсуждает различные сценарии развития событий и планы на любой случай, но пока что не рассматривает применение регуляторных ограничений или административных мер.

«Ситуация на валютном рынке является абсолютно удовлетворительной. Радикальные сценарии также не актуальны. Мы надеемся, что поддержка Украины со стороны наших партнеров, геополитическая разрядка и деэскалация дадут нам возможность даже не говорить о перспективах реализации этих планов», — отметил Гелетий.

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Его коллега Сергей Николайчук рассказал, что у НБУ есть определенные триггеры, в соответствии с которыми будут применяться те или иные планы действий, но пока оснований для их внедрения, по убеждению НБУ, нет.

«На сегодня у нас экономика гораздо устойчивее к кризисным событиям по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами. То же самое можно сказать и о банковской системе. Ежегодный стресс-тест, который мы проводили в прошлом году, показал, что даже при негативном сценарии риски банковской системы являются весьма незначительными. Существенно уменьшился по сравнению с тестом двухлетней давности кредитный риск. Даже по неблагоприятному сценарию, с учетом выполненной банками домашней работы, почти все банки по состоянию на 1 января 2022 года имеют нормативы достаточности капитала выше установленных необходимых уровней. Банковская система сохраняет очень высокий уровень ликвидности. Поэтому мы спокойны относительно состояния банковской системы», — добавил Николайчук.

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По материалам Зеркало Недели
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